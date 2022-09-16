Сеть заведений быстрого питания McDonald's готовится к открытию в Украине. Об этом они заявили на своей официальной странице в Facebook.

Стало известно, когда в Украине снова откроется McDonald's. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что заведение добросовестно готовится к возвращению в Украину. Сейчас работники фаст-фуда проверяют оборудование, чистят его и моют залы питания.

Также сеть Макдональдс пишет, что они беспокоятся о своих клиентах и работниках, поэтому последние проходят все медицинские осмотры, моют руки, работают в перчатках и вовремя их меняют. Кроме того, они регулярно протирают поверхности моющими и дезинфицирующими средствами.

Именно поэтому возвращение в заведение подарит отличные моменты и качественное обслуживание, утверждают в сети быстрого питания.

Также, чуть раньше была объявлена информация, что первые заведения Макдональдс откроются впервые в Украине после начала российского вторжения в Киеве. Это будут заведения, расположенные возле станции метро "Харьковская", на "Осокорках" и на площади Дарницкая. Все локации расположены на левом берегу украинской столицы.



Именно на Дарницкой площади планируется повторное открытие McDonald's 20 сентября. Остальные откроются через несколько дней. Пока не известно, будут ли заведения работать в обычном режиме, или первые дни будут осуществлять только доставку.

Уже известно, что меню будет значительно уменьшено и сокращено. Часть известных позиций в меню отсутствует в первые дни работы заведений быстрого питания.

Ранее портал "Комментарии" спрашивал у диетолога, как лучше питаться во время войны. Специалист дает полезные советы по употреблению пищи в стрессовых условиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!