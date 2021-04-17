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Стало известно рейтинг лучших мировых компаний в 2021 году

Apple стала самой инновационной компанией в этом году

сегодня, 19:20
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какие компании вошли в список лучших и инновационных фирм за 2021. Соответствующий рейтинг разработала консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG).

Стало известно рейтинг лучших мировых компаний в 2021 году

Лучшие мировые компании 2021 - рейтинг. Фото: evercare.ru

Наибольшее внимание при создании списка обращали на инновации, разработанные за год в компании.

Первое место заняла Apple. На втором месте материнская компания Google — Alphabet. Третью позицию занимает Amazon, четвертую — Microsoft. Топ-5 замыкает компания Илона Маска — Tesla.

Кроме того, в число инноваторов вошли и медицинские компании. В частности, было отмечено разработчиков вакцин от коронавируса. Компания Pfizer заняла в рейтинге 10 место, Johnson & Johnson — 20 позицию, Moderna — 42 место. Компанию AstraZeneca разместили по инновационности на 49 месте.

Кроме того, в рейтинге упоминаются популярные бренды — Ikea, Toyota, Nike, Facebook, Xiaomi, Huawei, Adidas.

Стало известно рейтинг лучших мировых компаний в 2021 году - фото 2

Напомним, что компания Apple действительно поражает инновационностью. Фирма намерена выпустить съемную батарею для своих смартфонов. Сообщается, что новый аксессуар будет работать с IPhone, которые поддерживают магнитную систему MagSafe. Apple разрабатывает батарею не менее, чем один год, а его запуск планируется в течение нескольких месяцев. Аккумулятор может крепиться к задней части телефона, ее прототипы имеют белый резиновый корпус. Подробнее о новинке читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Apple планирует разработать электрокар. Компания Hyundai будет производить некоторые детали к современному электромобилю. Какой будет грандиозная новинка, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.bcg.com/publications/2021/most-innovative-companies-overview?utm_source=ixbtcom
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