Станет ли человек новым классом активов - американский стартап с украинской командой предлагает собственный ответ

Когда несколько лет назад мир заговорил о токенизации реальных активов (Real World Assets, RWA), в центре внимания находились недвижимость, золото, корпоративные облигации и другие материальные ценности. Однако развитие цифровой экономики постепенно смещает акценты. Сегодня все чаще звучит другой вопрос: "Может ли главным активом стать сам человек?"

Cassator Corp. Фото из открытых источников

Именно вокруг этой идеи строит свою стратегию американская технологичная компания Cassator Corp. основана украинскими предпринимателями. Ее флагманский продукт Sl8 сочетает социальную платформу, финансовую инфраструктуру Web3 и концепцию токенизации человеческого капитала – направления, которое только начинает формироваться в мировой цифровой экономике. Об этом пишут "Контракты".

В отличие от большинства Web3-проектов, остающихся преимущественно технологическими экспериментами, Cassator Corp. уже демонстрирует измеряемые бизнес-показатели. По итогам 2025 финансового года выручка компании достигла 1,2 млн долл., а общий объем привлеченного финансирования превысил 2,45 млн долл.

Параллельно продолжает расти и сама платформа Sl8. Количество зарегистрированных пользователей уже превысило 525 тыс., из которых более 260 тыс. активно пользуются ежемесячным сервисом.

От социальной сети к цифровой экономике

За последние двадцать лет бизнес-модель большинства социальных платформ практически не изменялась. Facebook, Instagram, TikTok и другие сервисы монетизируют внимание пользователей через рекламу, сбор персональных данных и алгоритмы рекомендаций.

Sl8 предлагает другую логику. Платформа интегрирует финансовые инструменты непосредственно в социальное взаимодействие. Авторы контента могут получать вознаграждение без посредников, пользователи – осуществлять мгновенные цифровые платежи, а экономическая активность формируется внутри самой экосистемы.

Технически платформа построена на инфраструктуре Stellar Distributed Ledger, обеспечивающей быстрые и недорогие транзакции.

Не менее важна и сама философия продукта. Вместо модели, построенной на продаже персональных данных Sl8 делает ставку на прозрачность алгоритмов, отказ от манипулятивных механизмов ранжирования контента, отсутствие micro-targeted advertising и максимальный контроль пользователя над собственными данными.

Фактически речь идет о попытке перейти от так называемой "экономики внимания" к "экономике владения", где главную ценность создают не рекламные алгоритмы, а сами участники платформы.

Следующий шаг – токенизация человеческого капитала

Самое амбициозное направление развития Sl8 лежит вне классического SocialFi. Компания работает над моделью, в которой цифровыми активами могут стать не только физические объекты, но и человеческий потенциал – профессиональная репутация, творчество, экспертиза, спортивные достижения или узнаваемость личности.

Идея заключается не в создании очередной криптовалюты, а в формировании новой финансовой инфраструктуры, которая позволит талантливым людям строить собственные цифровые экономики вокруг своего бренда.

Именно поэтому компания параллельно формирует масштабную сеть послов.

За последний год Cassator Corp. подписала Letters of Intent с более чем 50 международными инфлюэнсерами, суммарная аудитория которых превышает 400 млн подписчиков.

В то же время активно развивается и украинское направление. К проекту уже присоединились известные украинские музыканты, спортсмены и блоггеры, среди которых Kalush, Артем Кравец, Анастасия Гладун, YAKTAK и другие. Кроме того, финальная стадия переговоров продолжается еще с сотнями украинских спортсменов, артистов, предпринимателей и создателей контента.

В этом случае послы выступают не только как рекламные партнеры. В перспективе они могут стать первыми участниками экосистемы токенизации человеческого капитала.

Украинский продукт с глобальными амбициями

Хотя Cassator Corp. зарегистрировано в штате Делавер (США), ядро команды составляют украинские специалисты. В последние годы компания постепенно выстроила международное присутствие не только среди пользователей, но и в профессиональном информационном пространстве.

О Sl8 уже писали Forbes, USA Today, Business Insider и ряд других международных изданий.

Особое внимание компания уделяет европейскому рынку. В условиях введения регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets) все большее значение приобретают вопросы прозрачности, регуляторного соответствия и защиты пользователей. Вот почему Cassator Corp. развивает свое европейское присутствие с фокусом на соблюдении будущих требований цифрового рынка.

Новое значение актива в цифровом мире

Украинский технологический сектор давно перестал ассоциироваться исключительно с аутсорсингом. Все больше команд создают свои продукты глобального масштаба, способные конкурировать не только технологиями, но и новыми бизнес-моделями.

Станет ли токенизация человеческого капитала следующим большим направлением развития цифровой экономики, пока сказать сложно. Однако уже сегодня очевидно другое: борьба идет не только за пользователей или новые технологии, но и за новое понимание того, что может считаться активом в цифровом мире.

Именно на этом поле сегодня пытается играть украинская команда Cassator Corp., предлагая одну из самых необычных интерпретаций будущего Web3.