Чи стане людина новим класом активів - американський стартап з українською командою пропонує власну відповідь

Коли кілька років тому світ заговорив про токенізацію реальних активів (Real World Assets, RWA), у центрі уваги були нерухомість, золото, корпоративні облігації та інші матеріальні цінності. Проте розвиток цифрової економіки поступово зміщує акценти. Сьогодні дедалі частіше звучить інше питання: “Чи може головним активом стати сама людина?”

Cassator Corp. Фото з відкритих джерел

Саме навколо цієї ідеї будує свою стратегію американська технологічна компанія Cassator Corp. заснована українськими підприємцями. Її флагманський продукт Sl8 поєднує соціальну платформу, фінансову інфраструктуру Web3 та концепцію токенізації людського капіталу – напряму, який лише починає формуватися у світовій цифровій економіці. Про це пишуть "Контракти".

На відміну від більшості Web3-проєктів, які залишаються переважно технологічними експериментами, Cassator Corp. уже демонструє вимірювані бізнес-показники. За підсумками 2025 фінансового року виручка компанії досягла 1,2 млн дол., а загальний обсяг залученого фінансування перевищив 2,45 млн дол.

Паралельно продовжує зростати й сама платформа Sl8. Кількість зареєстрованих користувачів уже перевищила 525 тис., із яких понад 260 тис. активно користуються сервісом щомісяця.

Від соціальної мережі до цифрової економіки

За останні двадцять років бізнес-модель більшості соціальних платформ практично не змінювалася. Facebook, Instagram, TikTok та інші сервіси монетизують увагу користувачів через рекламу, збір персональних даних і алгоритми рекомендацій.

Sl8 пропонує іншу логіку. Платформа інтегрує фінансові інструменти безпосередньо в соціальну взаємодію. Автори контенту можуть отримувати винагороду без посередників, користувачі – здійснювати миттєві цифрові платежі, а економічна активність формується всередині самої екосистеми.

Технічно платформа побудована на інфраструктурі Stellar Distributed Ledger, що забезпечує швидкі та недорогі транзакції.

Не менш важливою є й сама філософія продукту. Замість моделі, побудованої на продажі персональних даних, Sl8 робить ставку на прозорість алгоритмів, відмову від маніпулятивних механізмів ранжування контенту, відсутність micro-targeted advertising та максимальний контроль користувача над власними даними.

Фактично йдеться про спробу перейти від так званої "економіки уваги" до "економіки володіння", де головну цінність створюють не рекламні алгоритми, а самі учасники платформи.

Наступний крок – токенізація людського капіталу

Найамбітніший напрям розвитку Sl8 лежить поза межами класичного SocialFi. Компанія працює над моделлю, у якій цифровими активами можуть стати не лише фізичні об'єкти, а й людський потенціал – професійна репутація, творчість, експертиза, спортивні досягнення або впізнаваність особистості.

Ідея полягає не у створенні чергової криптовалюти, а у формуванні нової фінансової інфраструктури, яка дозволить талановитим людям будувати власні цифрові економіки навколо свого бренду.

Саме тому компанія паралельно формує масштабну мережу амбасадорів.

За останній рік Cassator Corp. підписала Letters of Intent із понад 50 міжнародними інфлюенсерами, сумарна аудиторія яких перевищує 400 млн підписників.

Водночас активно розвивається й український напрям. До проєкту вже долучилися відомі українські музиканти, спортсмени та блогери, серед яких Kalush, Артем Кравець, Анастасія Гладун, YAKTAK та інші. Крім того, фінальна стадія переговорів триває ще з сотнями українських спортсменів, артистів, підприємців і творців контенту.

У цьому випадку амбасадори виступають не лише як рекламні партнери. У перспективі саме вони можуть стати першими учасниками екосистеми токенізації людського капіталу.

Український продукт із глобальними амбіціями

Хоча Cassator Corp. зареєстрована у штаті Делавер (США), ядро команди становлять українські спеціалісти. За останні роки компанія поступово вибудувала міжнародну присутність не лише серед користувачів, а й у професійному інформаційному просторі.

Про Sl8 вже писали Forbes, USA Today Business Insider та низка інших міжнародних видань.

Окрему увагу компанія приділяє європейському ринку. В умовах запровадження регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets) дедалі більшого значення набувають питання прозорості, регуляторної відповідності та захисту користувачів. Саме тому Cassator Corp. розвиває свою європейську присутність із фокусом на дотриманні майбутніх вимог цифрового ринку.

Нове значення активу в цифровому світі

Український технологічний сектор давно перестав асоціюватися виключно з аутсорсингом. Все більше команд створюють власні продукти глобального масштабу, здатні конкурувати не лише технологіями, а й новими бізнес-моделями.

Чи стане токенізація людського капіталу наступним великим напрямом розвитку цифрової економіки, поки що сказати складно. Проте вже сьогодні очевидно інше: боротьба точиться не лише за користувачів чи нові технології, а й за нове розуміння того, що саме може вважатися активом у цифровому світі.

Саме на цьому полі сьогодні намагається грати українська команда Cassator Corp., пропонуючи одну з найбільш незвичних інтерпретацій майбутнього Web3.