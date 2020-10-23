Starbucks «одалживает» деньги у своих клиентов

Приложение Starbucks позволяет компании получить доступ к беспроцентной кредитной линии и приносит дополнительный доход, сообщает Inc.com. Речь идет о том, что Starbucks использует остатки на виртуальных и физических подарочных картах клиентов, которые по состоянию на сегодня составляют более 1,4 млрд долл.



Еще недавно клиентам кафе приходилось переводить деньги на виртуальную карту Starbucks, если они хотели рассчитаться через приложение. Владельцы карт при расчете через приложение могли получить две звезды за каждый потраченный доллар. Эти звезды, в свою очередь, можно было использовать для получения наград, например бесплатных напитков.

Согласно новой программе лояльности клиенты Starbucks теперь смогут привязать к своему аккаунту банковскую карту или мобильный кошелек и оплачивать покупки напрямую. Правда, при расчетах банковской картой будет засчитываться только 1 звезда. Также сеть продает подарочные карты, которыми тоже можно будет рассчитываться. Физические подарочные карты Starbucks также приносят покупателям две звезды.

Ранее "Комментарии" писали, что на кофейню Starbucks подали в суд за дискриминацию.

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