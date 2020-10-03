Хозяйственный суд города Киев может содействовать рейдерской схеме - СМИ

7 октября 2020 года Хозяйственный суд города Киев может утвердить передачу имущества компании "Тутковский" рейдерам, объясняя свое решение фиктивным договором. Стоит обратить внимание, что рейдеров представляет юридическая фирма "Онопенко и партнеры", конечным бенефициарным владельцем которой является Василий Онопенко, бывший председатель Верховного Суда Украины. Об этом сообщает News One.

Хозяйственный суд г.Киева

Попытка присвоения имущества незаконным путем связана с "банкопадом" 2015 года. Производственный комплекс в то время выступал залогом по кредиту в банке, который носил название "Украинский профессиональный банк". Он был признан неплатежеспособным и оказался под управлением временной администрация. После же приостановления операций должностные лица банка подписали незаконный договор о передаче прав требования на имущество банка "Украинский Капитал". Договор был признан Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Фонд на открытых законных торгах продал право требования новому владельцу, который имеет соответствующие юридические права, в цивилизованный способ.

Но теперь рейдеры осуществляют новую попытку легитимизировать этот договор из-за решения Хозяйственного суда города Киева. История связей судьи Д. Баранова и бывшего председателя Верховного суда В. Онопенко неизвестна. Есть веские причины полагать, что решение суда может быть вынесено в пользу клиентов адвокатского бюро В. Онопенко. Это нанесет вред государству и вкладчикам банка. Средства за право требования были уплачены Фонду гарантирования вкладов и уже розданы вкладчикам банка.

В случае успешной реализации рейдерской схемы, компенсировать потери будут из государственного бюджета. Антирейдерским комиссиям и офисам противодействия рейдерству прийдется вплотную заняться делом компании "Тутковский" и банка "Украинский Капитал".

Как сообщало издание "Комментарии", суд обязал НБУ выплатить 130 миллионов гривен банку Януковича.

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