Светлана Романова из "Метинвеста" возглавила ТОП-20 самых успешных корпоративных юристов Украины

Директор по правовому обеспечению группы "Метинвест" Светлана Романова возглавила ТОП-20 успешных корпоративных юристов по мнению юрбизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании "Метинвест".

В пресс-службе отметили, что ежегодное рейтинговое исследование украинского рынка юруслуг проводится редакцией "Юридична газета". Эксперты анализируют изменения, оценивают результаты, финансовые показатели, проектную работу и множество других параметров.

В "Метинвесте" отметили, что в 2020 году в рамках программы профессионального развития, группа разработала и провела 11 юридических вебинаров и протестировала уровень полученных знаний более, чем у 190 участников. Также завершена разработка и запущена внутренняя система сохранения знаний с уникальной возможностью многоступенчатого поиска и фильтрования результатов.

В пресс-службе добавили, что в 2020 году Романова также вошла в ТОП-25 самых успешных бизнес-леди Украины по версии журнала "Власть денег".

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