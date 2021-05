Такое произойдет впервые: чем Илон Маск решил оплатить запуск спутника к Луне

Компания Илона Маска SpaceX планирует через год запустить спутник к Луне, оплатив контракт криптовалютой Dogecoin. Этой новостью в своем Twitter-аккаунте поделился американский миллиардер.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Сообщается, что в 2022 году компания осуществит запуск спутника Doge-1 к Луне. Миссию оплатят криптоденьгами Dogecoin.

Как отметили в канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), запуск предполагается осуществить в первом квартале следующего года. Это будет ракета-носитель Falcon 9. Аппарат весом 40 кг выведут на окололунную орбиту. Сенсоры и камеры будут собирать информацию о Луне. В компании уверены: оплата такой сделки криптовалютой не только позволит укрепить позиции Dogecoin как расчетной денежной единицы, а и презентует ее возможности для ведения космического бизнеса и "заложит основу для межпланетарной торговли".

Отметим, что Илон Маск ранее шутил, что отправит Dogecoin в космос. Стоит добавить, что упоминание этой криптовалюты миллиардером неоднократно повышало ее спрос.

Как сообщалось, Dogecoin подорожала и теперь монета с изображением собаки породы сиба-ину занимает место в десятке самых дорогих криптовалют. Благодаря публикациям знаменитостей в социальной сети Twitter, Dogecoin существенно добавил в цене и продемонстрировал новый рекорд.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW