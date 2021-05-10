logo
Русский Українська

BTC/USD

57245.58

ETH/USD

4074.04

LTC/USD

388.28

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Такое произойдет впервые: чем Илон Маск решил оплатить запуск спутника к Луне
commentss НОВОСТИ Все новости

Такое произойдет впервые: чем Илон Маск решил оплатить запуск спутника к Луне

Илон Макс заявил, что криптовалюта Dogecoin таки полетит к Луне в качестве оплаты запуска спутника компании SpaceX

сегодня, 17:05
Автор:

Таисия Ерохина

Компания Илона Маска SpaceX планирует через год запустить спутник к Луне, оплатив контракт криптовалютой Dogecoin. Этой новостью в своем Twitter-аккаунте поделился американский миллиардер.

Такое произойдет впервые: чем Илон Маск решил оплатить запуск спутника к Луне

Илон Маск. Фото из открытых источников

Сообщается, что в 2022 году компания осуществит запуск спутника Doge-1 к Луне. Миссию оплатят криптоденьгами Dogecoin.

Как отметили в канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), запуск предполагается осуществить в первом квартале следующего года. Это будет ракета-носитель Falcon 9. Аппарат весом 40 кг выведут на окололунную орбиту. Сенсоры и камеры будут собирать информацию о Луне. В компании уверены: оплата такой сделки криптовалютой не только позволит укрепить позиции Dogecoin как расчетной денежной единицы, а и презентует ее возможности для ведения космического бизнеса и "заложит основу для межпланетарной торговли".

Отметим, что Илон Маск ранее шутил, что отправит Dogecoin в космос. Стоит добавить, что упоминание этой криптовалюты миллиардером неоднократно повышало ее спрос.

Как сообщалось, Dogecoin подорожала и теперь монета с изображением собаки породы сиба-ину занимает место в десятке самых дорогих криптовалют. Благодаря публикациям знаменитостей в социальной сети Twitter, Dogecoin существенно добавил в цене и продемонстрировал новый рекорд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что компания Илона Маска Neuralink разместила на YouTube видео, в котором обезьяна с помощью силы мысли передвигает экранный курсор и играет в видеоигру. В заявлении говорится, что в мозг обезьяны имплантирован чип.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.newswire.ca/news-releases/spacex-to-launch-doge-1-to-the-moon--875845973.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ