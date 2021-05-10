Такое произойдет впервые: чем Илон Маск решил оплатить запуск спутника к Луне

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Таисия Ерохина
Компания Илона
Маска SpaceX планирует через год запустить спутник к Луне, оплатив контракт
криптовалютой Dogecoin. Этой новостью в своем Twitter-аккаунте поделился американский
миллиардер.
Илон Маск. Фото из открытых источников
Сообщается, что в
2022 году компания осуществит запуск спутника Doge-1 к Луне. Миссию оплатят
криптоденьгами Dogecoin.
Как отметили в
канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), запуск предполагается
осуществить в первом квартале следующего года. Это будет ракета-носитель Falcon
9. Аппарат весом 40 кг выведут на окололунную орбиту. Сенсоры и камеры будут
собирать информацию о Луне. В компании уверены: оплата такой сделки
криптовалютой не только позволит укрепить позиции Dogecoin как расчетной
денежной единицы, а и презентует ее возможности для ведения космического
бизнеса и "заложит основу для межпланетарной торговли".
Отметим, что Илон
Маск ранее шутил, что отправит Dogecoin в космос. Стоит добавить, что
упоминание этой криптовалюты миллиардером неоднократно повышало ее спрос.
Как сообщалось, Dogecoin
подорожала и теперь монета с изображением собаки
породы сиба-ину занимает место в десятке самых дорогих криптовалют. Благодаря публикациям знаменитостей в
социальной сети Twitter, Dogecoin
существенно добавил в цене и продемонстрировал новый рекорд.
SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021
– Mission paid for in Doge
– 1st crypto in space
– 1st meme in space
To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW
Напомним, портал "Комментарии"
писал, что
компания
Илона Маска Neuralink разместила на YouTube видео, в котором обезьяна с
помощью силы мысли передвигает экранный курсор и играет в видеоигру. В
заявлении говорится, что в мозг обезьяны имплантирован чип.
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