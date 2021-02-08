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Главная Новости Бизнес экономика Криптовалюта Dogecoin взлетела в цене из-за публикаций знаменитостей в соцсетях
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Криптовалюта Dogecoin взлетела в цене из-за публикаций знаменитостей в соцсетях

Криптовалюта Dogecoin вошла в десятку самых дорогих криптовалют

сегодня, 15:48
Автор:

Сергей Медведев

Трое известных людей включились в раскрутку одной из криптовалют. Благодаря публикациям знаменитостей в социальной сети Twitter,  Dogecoin существенно добавил в цене и продемонстрировал новый рекорд.

Криптовалюта Dogecoin взлетела в цене из-за публикаций знаменитостей в соцсетях

Криптовалюта Dogecoin / фото Код Дурова

Так, соответствующие записи появились в аккаунтах изобретателя-миллиардера Илона Маска, известного рэп-исполнителя Снуп Догга и басиста группы  Джина Симмонса.

Как свидетельствуют данные платформы, CoinGecko, стоимость токена поднялась до пика в размере 8,2 цента при рыночной капитализации 10,5 млрд долларов. Монета с изображением собаки породы сиба-ину теперь занимает место в десятке самых дорогих криптовалют.

Один из богатейших людей планеты, Илон Маск уже неоднократно публиковал твиты о валюте  Dogecoin. Его предыдущая публикация, где он разместил картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово Doge, вызвала рост стоимости криптовалюты на 19% всего за четверть часа. А уже за 30 минут после публикации рост стоимости составил 76%. В свою очередь музыкант  Джин Симмонс оценил прибыль от крипты — он сообщил, сколько можно было заработать на росте курса, если удалось купить  Dogecoin ранее.

Как сообщал портал "Комментарии", рынок криптовалют набирает обороты. Если ранее биткоин обладал высокой волатильностью, и вызывал сомнения у крупных инвесторов, то похоже, ситуация на рынке криптовалют меняется в положительную сторону. По крайней мере, об этом свидетельствуют биржевые сводки. Брокеры заявляют о новых рекордах в стоимости биткоина. В частности, стоимость этой разновидности валюты выросла в три раза в течении текущего года.

 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/dogecoin-hits-another-record-after-tweets-from-musk-snoop-dogg?utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business
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