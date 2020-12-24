Биткоин, взлет и падения: чего ждать от криптовалюты

Рынок криптовалют набирает обороты. Если ранее биткоин обладал высокой волатильностью, и вызывал сомнения у крупных инвесторов, то похоже, ситуация на рынке криптовалют меняется в положительную сторону. По крайней мере, об этом свидетельствуют биржевые сводки. Брокеры заявляют о новых рекордах в стоимости биткоина. В частности, стоимость этой разновидности валюты выросла в три раза в течении текущего года.

Теперь же биткоин торгуется на уровне 23 тыс. 156 долларов, а в минувшее воскресенье ее курс достигал 24 тыс. 273 долларов.

В прошлом резкие скачки стоимости биткоина быстро сменялись падением курса, и текущая динамика цены показывает, насколько этот рынок изменился за последние три года.

Аналитики считают, что новый взлет курса на биткоин обусловлен вложениями более надежных инвесторов. По оценкам компании Chainalysis, которая постоянно отслеживает изменения в стоимости, с сентября крупные новые инвесторы приобрели в общей сложности примерно 500 тыс. биткоинов общей стоимостью порядка $11,5 млрд.

Считается, что совокупно по переводам в криптовалюте были совершены более 38 млн переводов на сумму менее 1 тыс. биткойнов на персональные кошельки в этом году, что почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Как сообщал портал "Комментарии", биткоин, одна из наиболее популярных криптовалют, продолжает расти в цене. Об очередном рекорде сообщают биржевые сводки. Так, по состоянию на 11:00 по Киевскому времени, стоимость "битка" пересекла отметку в 23 тыс. долларов, чем обновила свой исторический максимум. Всего за сутки криптовалюта последовательно взяла знаковые уровни 20 тыс. долларов, 21 тыс. и 22 тысячи. По сравнению со вчерашним днем криптовалюта подорожала более чем на 20% или на 3 600 долларов. За последнюю неделю в целом биткоин подорожал фактически на треть.

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