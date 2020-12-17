Стоимость биткоина вновь бьет рекорды

Криптовалюта биткоин продолжает дорожать

Биткоин, одна из наиболее популярных криптовалют, продолжает расти в цене. Об очередном рекорде сообщают биржевые сводки. Так, по состоянию на 11:00 по Киевскому времени, стоимость "битка" пересекла отметку в 23 тыс. долларов, чем обновила свой исторический максимум.

Всего за сутки криптовалюта последовательно взяла знаковые уровни 20 тыс. долларов, 21 тыс. и 22 тысячи.

По сравнению со вчерашним днем криптовалюта подорожала более чем на 20% или на 3 600 долларов. За последнюю неделю в целом биткоин подорожал фактически на треть.

По данным Bloomberg, биткоин используют в качестве хранилища средств из-за предполагаемой массовой печати денег центральными банками. Аналитики отмечают, что на фоне ралли дневной объем торгов биткоин-опционами впервые превысил 1 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее криптовалюта биткоин взяла рекорд по стоимости за два года. В ходе торговой сессии достиг в пике 16 тыс. 43 доллара и подорожал на 3,68% за сутки. Выше отметки в 16 тыс. долларов эта криптовалюта поднималась в последний раз в начале 2018 года.

Основные же факторы, которые по мнению аналитиков, вызвали рост стоимости биткоина на 60% только за два последних месяца это выход на рынок институциональных инвесторов, сокращение предложения биткоинов на рынке. А после того, как биткоин преодолел отметку в 12,5 тыс. долларов, что является важным уровнем сопротивления, покупатели стали проявлять больший интерес и активность.

С начала 2020 года институциональный спрос на биткоин неуклонно рос. Институциональные инвесторы намерены увеличить объем своих биткоинов независимо от краткосрочного падения цен. Благодаря инвестициям в MicroStrategy крупнейший в мире суверенный фонд теперь владеет 577,6 биткоинов.





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