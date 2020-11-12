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Главная Новости Бизнес финансы Стоимость биткоина поднялась до рекордной с 2018 года
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Стоимость биткоина поднялась до рекордной с 2018 года

Последний раз стоимость биткоина выше 16 тыс. долларов фиксировалась два года назад

сегодня, 12:55
Автор:

Сергей Медведев

Криптовалюта биткоин взяла рекорд по стоимости за два года. В ходе торговой сессии достиг в пике 16 тыс. 43 доллара и подорожал на 3,68% за сутки. Выше отметки в 16 тыс. долларов эта криптовалюта поднималась в последний раз в начале 2018 года.

Стоимость биткоина поднялась до рекордной с 2018 года

Финансовый аналитик инвесткомпании Raison Asset Management Николай Кленов  спрогнозировал, что в долгосрочной перспективе  биткоин будет стоить  20 тыс. долларов и более. На такое удорожание влияет глобальное увеличение денежной массы — с этим связаны ожидания нового пакета поддержки от ФРС. На этом фоне биткойн имеет преимущество за счет ограниченной эмиссии.

 Основные же факторы, которые по мнению аналитиков, вызвали рост стоимости биткоина на 60% только за два последних месяца это   выход на рынок институциональных инвесторов, сокращение предложения биткоинов на рынке. А после того, как биткоин преодолел отметку в 12,5 тыс. долларов, что является важным уровнем сопротивления, покупатели стали проявлять больший интерес и активность.

"Комментарии" уже сообщали мнение специалистов, сколько еще биткоинов можно намайнить. С начала 2020 года институциональный спрос на биткоин неуклонно рос. Институциональные инвесторы намерены увеличить объем своих биткоинов независимо от краткосрочного падения цен. Благодаря инвестициям в MicroStrategy крупнейший в мире суверенный фонд теперь владеет 577,6 биткоинов.


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Источник: https://www.coindesk.com/
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