Курс биткоина продолжает резко расти

Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил 14 тысяч долларов, показав недельный рост более чем в пять процентов. Об этом сообщает портал CoinMarketCap, который занимается исследованием и анализом данных по криптовалютам.

По состоянию на 13.00 по Киеву, цена биткоина выросла на 5,46%, до 13 900 долларов. Временами цена превышала уровень в 14 тысяч долларов. Ранее сообщалось, что спрос на биткоин подогревают обещания кандидатов в президенты США выделить $1,2-2,2 трлн на преодоление последствий пандемии.

"Комментарии" уже сообщали мнение специалистов, сколько еще биткоинов можно намайнить.

С начала 2020 года институциональный спрос на биткоин неуклонно рос. Институциональные инвесторы намерены увеличить объем своих биткоинов независимо от краткосрочного падения цен. Благодаря инвестициям в MicroStrategy крупнейший в мире суверенный фонд теперь владеет 577,6 биткоинов.







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