Майнерам осталось добыть 2,5 млн биткоинов

Большую часть биткоинов уже намайнили и по прогнозам экспертов осталось добыть 2,5 миллиона монет. Об этом пишет Cointelegraph.



ChartBTC сообщает, что количество добытых монет криптовалюты биткоин уже достигло 18,5 миллионов. Пока ожидается, что всего будет выпущено 21 миллион биткоинов. Таким образом, майнерам осталось добыть менее 2,5 миллиона биткоинов, или около 11,9% от их общего количества.

Стоит отметить, что выпуск новых монет каждые четыре года сокращается в 2 раза. Ожидается, что последний биткоин будет добыт в 2140 году и после этого в мире не появится ни одной новой монеты.

С начала 2020 года институциональный спрос на биткоин неуклонно рос. Институциональные инвесторы намерены увеличить объем своих биткоинов независимо от краткосрочного падения цен. Благодаря инвестициям в MicroStrategy крупнейший в мире суверенный фонд теперь владеет 577,6 биткоинов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на вечер среды курс биткоина был на уровне 10 776 долларов за монету.

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