НБУ установил курс валют: доллар и евро подорожают в первый день октября

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 1 октября на уровне 28,31 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,16 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 1 копейку – сегодня он был на уровне 28,30 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 3 копейки – по состоянию на 30 сентября курс был установлен на уровне 33,13 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 1 октября. Стоимость золота установлена на уровне 53 421,06 грн за унцию, что на 83,01 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 673,63 грн за унцию – на 1,45 грн меньше, чем на 30 сентября. Стоимость платины в четверг будет на уровне 24 975,52 грн за унцию, что на 78,91 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 10 776 долл.

Напомним, согласно обнародованным вчера данным соцопроса, с тезисом о "внешнем управлении" Украиной со стороны Международного валютного фонда согласны 45% украинцев. Действительно ли просматривается такое управление? Можем ли мы обойтись без МВФ? Какой выбор сделает власть? На эти и другие вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

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