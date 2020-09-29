Внешнее управление или единственный выход: насколько необходим Украине МВФ

Согласно обнародованным сегодня данным соцопроса, с тезисом о "внешнем управлении" Украиной со стороны Международного валютного фонда согласны 45% украинцев. Действительно ли просматривается такое управление? Можем ли мы обойтись без МВФ? Какой выбор сделает власть? На эти и другие вопросы порталу "Комментарии" ответили эксперты.

"В интересах нашей страны выйти из-под внешнего управления"

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает, что с конца 2019 года Украина балансирует между суверенным и техническим дефолтом и без международной макрофинансовой помощи не может решить ни одну экономическую проблему.

"Иллюстрацией этому служит тот факт, что последний транш МВФ ушел на латание дыры в бюджете. Но наряду с экономическими требованиями Запад, используя МВФ как инструмент, постоянно выдвигает требования политические: от принятия тех или иных законов — до назначения согласованных с ним чиновников и управленцев. Это нарушает один из базовых принципов суверенитета – законодательный, а также говорит о наличии внешнего управления", – считает Оксана Чепижко.

Она подчеркивает, что в интересах нашей страны выйти из-под внешнего управления. Иначе мы так и останемся слабым экономически, сырьевым придатком внешних игроков

"Кредиты МВФ, хоть они и относительно дешевые, не позволяют нам реализовать программу роста"

"Из уст политиков так часто звучит информация о вынужденной мере повышения цены на газ для населения, чтобы МВФ предоставил очередной транш нашей экономике. Что мы должны пересмотреть в сторону повышения возраст выхода на пенсию украинцев и еще много всего, что затрагивает кошелек обычных граждан Украины для получения очередных 500 млн. И что всё это - элемент выполнения соглашения о предоставлении финансовой помощи стране, которая находится в кризисе. Тут же и "контролеры" — иностранцы в наблюдательных советах государственных компаниях. Отсюда и такой результат", – говорит руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых.

Да, стране нужны заемные финансы для развития своей экономики. Но здесь ключевое слово – развития, подчеркивает эксперт.

Олег Вострых поясняет: "Кредиты МВФ, хоть они и относительно дешевые, не позволяют нам реализовать программу роста. Эти кредиты позволяют только решать текущие вопросы с накопленными ранее долгами. И в реальности — только оттягивают настоящий кризис. Ведь в угоду этим крохам мы принимаем очередные законы, которые усложняют систему налогообложения, создают дополнительные препоны и ухудшают предпринимательскую среду в стране. Выдавливая молодых и активных людей уезжать из Украины в поиске работы, а нам оставляя армию пенсионеров с пустым Пенсионным фондом".

В стране есть внутренние ресурсы, уверен эксперт. Но для их мобилизации и запуска в экономику необходимы прозрачность и доверие бизнеса (общества) к власти. Нужны одинаковые правила игры для всех. Законность для всех. А этого нет.

"И, судя по коррупционным скандалам в команде "Слуг", до этого нам еще далеко, – подчеркивает Олег Вострых. – Поэтому и видим недоверие к органам власти, которые хотят больше налогов на увеличивающиеся личные аппетиты. А на таких полярностях всегда есть шанс играть политикам, которые раскачивают лодку геополитического выбора".

"Мы пока не можем полностью от этого отказаться, но и нести это бремя всё тяжелее"

Сотрудничество с МВФ — сродни наркотической зависимости. Так считает аналитик, специалист по политическим и корпоративным коммуникациям Андрей Попов.

"Мы пока не можем полностью от этого отказаться, но и нести это бремя всё тяжелее, – говорит эксперт. – Особенно на фоне "рекомендаций" Запада делать ставку на импорт вместо нашего экспорта, что почти гарантированно замедлит наш выход из кризиса. Хотя сами западные партнеры как раз поддерживают свой экспорт".

По мнению аналитика, деньги МВФ нужны нам не для того, чтобы выжить, а чтобы рефинансировать старые долги – в том числе и для самого же Фонда.

"Плюс — к этой программе "привязаны" другие кредитные программы от ЕС и США. Без МВФ не будет и этих программ, а там мы тоже должны долги выплачивать, – поясняет Андрей Попов. – Власти это осознают. Если не ошибаюсь, в Минфине недавно заявляли, что планируют отказаться от сотрудничества с МВФ к 2023 году. Но это только при успешном выходе Украины из кризиса и стабильном росте ВВП".

В противном случае нам нести этот "чемодан без ручки" придется еще долго, подчеркивает аналитик.

Ранее сообщалось, на какие условия должна пойти Украина, чтобы получить новый кредит МВФ в 2020 году.

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