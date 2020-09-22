Новый транш МВФ: на какие условия должна пойти Украина, чтобы получить кредит в 2020 году

Украина пребывает в ожидании очередного транш от Международного валютного фонда. Ранее в НБУ заявили, что помощь прибудет до конца 2020 года. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, получит ли транш в этом году Украина, нужен ли он, и готова ли наша власть продолжать идти на условия международных кредиторов.

"С МВФ накоплено множество разногласий по различным вопросам"

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает маловероятным, что Украина получит транш от МВФ в этом году.

"В лучшем случае, мы получим его в декабре, после финальных результатов местных выборов, а также после выборов нового президента в США, – отмечает аналитик. – С МВФ накоплено множество разногласий по различным вопросам. И пока они не будут решены, Фонд не перейдет к практической части выделения средств".

В то же время, подчеркивает Андрей Шевчишин, до конца текущего года жесткой потребности в кредите МВФ нет.

"Хотя полезен не сам кредитный транш, а факт сотрудничества с Фондом, который открывает возможность другим кредиторам уверенно работать с Украиной, – говорит эксперт. – В данном случае речь идет и о Всемирном Банке, о других европейских кредиторах. Также, очевидно, что даже для размещения еврооблигаций на свободных рынках Украине всё еще нужны гаранты. И среди прочих - сотрудничество с МВФ является такой гарантией".

По словам эксперта, правительство Украины понимает, что в следующем году, исходя из прогнозов бюджета и экономических трендов, доступ к средствам кредиторов является критически необходимым. Но он не ожидает, что власти смогут согласовать предложенный бюджет с Фондом.

"В результате, склоняюсь к пересмотру бюджета, но уже после выборов. Полагаю, что аппетиты будут уменьшены, – говорит Андрей Шевчишин. – Некоторые экономические прогнозы и показатели будут, скорее всего, пересмотрены и согласованы с кредиторами. Но вот антикоррупционные условия (речь о независимости НАБУ и САП, которую некоторые последствия действия украинской власти и решения Конституционного суда поставили под сомнения – ред.), судебные решения по ПриватБанку и другие риски вряд ли получится устранить так быстро".

"Наш парламент должен привести в соответствие с Конституций Украины закон о НАБУ"

На данный момент выглядит так, что Украина не получит очередной транш от МВФ до конца года. Так считает политолог, сотрудник Международного центра перспективных исследований (МЦПД) Максим Степаненко.

"Одна из главных причин - обеспокоенность наших международных партнеров по поводу ситуации вокруг антикоррупционных органов, – поясняет он. – Наш парламент должен привести в соответствие с Конституций Украины закон о НАБУ. Причем сделать это так, чтобы были сохранены какие-то институциональные функции, которые будут гарантировать его независимость".

То же, по словам Максима Степаненко, касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Украинская власть должна сконцентрироваться на том, чтобы отбор руководителя антикоррупционной прокуратуры происходил без политических спекуляций и подозрений со стороны общества и международных партнеров. Чтобы они не сделали выводы, что следующий глава САП будет лояльным к власти, готовым исполнять политические заказы", – подчеркивает представитель МЦПД.

Максим Степаненко считает, что Украина должна сосредоточиться на выполнении этих требований, прежде всего, для себя.

Эксперт поясняет: "Я категорически против, чтобы украинская власть или кто-то другой исполнял требования в рамках сотрудничества с МВФ только ради денег. Мы должны понимать, что эти реформы нужны нам. И долгосрочные перспективы выигрыша от них куда больше, чем операционная помощь деньгами со стороны МВФ".

"Украина для своих граждан – это беднейшая страна в Европе"

Анализируя политику займов, которая всё глубже погружает Украину в пучину зависимости от воли кредиторов, доктор политических наук, профессор Валентин Якушик призывает определиться, на что следует обратить внимание: "На нюансы и аспекты заранее заданной для страны стратегии развития (а возможно просто деградации) и тактику сохранения основ нынешней системы управления и выживания в довольно некомфортных для большинства наших сограждан условиях - или же рассматривать более объёмную картину, предполагающую видение широкого спектра возможных альтернатив дальнейшей эволюции Украины и её места в геополитическом и геоэкономическом пространстве?"

Прежде всего, уверен эксперт, важно определиться со спецификой нынешней Украины как страны и государства.

"Фактически у неё статус “failed society” ("провального по своим базовым показателям общества") при пока ещё совсем не “failed state” (отнюдь не "несостоятельного государства"). По общедоступной международной статистике Украина для своих граждан – это беднейшая страна в Европе, довольно неуютная для дальнейшей хозяйственной деятельности и даже просто для проживания, – отмечает Валентин Якушик. – Существующий же в Украине тип государства довольно живуч (способен к приспособлению и метаморфозам) и эффективен в осуществлении своих ключевых функций – выкачивания из общества и его окружающей среды всех ресурсов (финансовых, природных, людских, геополитических) и их перераспределения в интересах контролирующего "внешнего контура", международных центров силы и приспосабливающихся к этим силам местных олигархических структур и служащих всем этим силам различных слоёв административного и идеологического аппарата".По мнению доктора политических наук, система духовного и интеллектуального управления в нашей стране полностью подчинена внешней концептуальной власти. Нет собственного понимания своего нынешнего реального места в мире и возможных ориентирующихся на реальные потребности общества и природного биоценоза стратегий и тактик развития.

"Чем украинский "печатный станок" центробанка (Национального банка) отличается от американского, от единого европейского или китайского? Почему там могут "напечатать", "взять из воздуха" триллионы своих денежных единиц и направить на собственные общесоциальные программы, а Украина должна клянчить у внешних центров монетарной власти какие-то крохи для поддержания в своей стране угасающих процессов хозяйственной жизни?" - вопрошает эксперт.

По его мнению, нынешние транши и особенности их условий имеют определённое значение в давно уже длящейся азартной карточной игре, ведущейся международными спекулянтами и их местными слугами.

"В неё оказываются вовлеченными и слабо подготовленные отечественные молодые политики, и случайные (по профессиональным меркам) администраторы, и нормотворцы, – говорит Валентин Якушик. – Роль этой игры имеет чисто тактический характер. Причем к ней в скором времени добавится и такой сюжет: удастся ли каким-либо образом и лондонский суд (в деле о трёх миллиардах долларов) направить по пути стокгольмского арбитража или же в данном случае высокий суд сможет лишь откладывать и откладывать вынесение окончательного решения".

В скором времени, уверен эксперт, всем нам придется столкнуться с иной "игрой", предпосылки для которой уже давно созрели и даже перезрели.

"Важно понять, каким будет тип этой игры, – подчеркивает Валентин Якушик. – Будет ли это серия хорошо продуманных шахматных партий или же бокс и даже бои без правил?"

Напомним, МВФ выдвинул требование к Украине.

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