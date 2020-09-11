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МВФ выдвинул требование к Украине

Продолжение финансовой программы зависит от того, как будут работать НАБУ, САП и ВАСК

сегодня, 11:26
Автор:

Виолетта Комаровская

Чтобы сотрудничество с Международным валютным фондом не остановилась, Украина должна сохранить независимость антикоррупционных органов. Если будет происходить давление на НАБУ, САП или ВАСК, финансовую поддержку МВФ может остановить. Об этом сообщил во время брифинга директор департамента коммуникаций Джерри Райс.

МВФ выдвинул требование к Украине

Международный валютный фонд. Фото: inforesist.org

Международный валютный фонд выступает за развитие финансового сотрудничества с Украиной и готов всячески ее поддерживать. Но для этого официальный Киев должен делать все, чтобы антикоррупционные органы и в дальнейшем оставались независимыми от любых органов власти или политических структур.

"Создание и поддержка антикоррупционных органов - важная составляющая сотрудничества  Украины и МВФ. Пока они будут целостными и независимыми, мы сможем внедрять в жизнь текущую программу Фонда", - отметил Райс.

Речь идет о Национальном антикоррупционном бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Высшем антикоррупционном суде.

Сейчас, по словам директора департамента коммуникаций, МВФ и Украина обсуждают условия и обязанности сторон в рамках программы. А вот когда миссия Фонда прибудет в Украину - пока неизвестно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, когда Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда.


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