В Минфине рассказали, когда Украина получит очередной транш МВФ

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Татьяна Веремеева
Украина
выполняет все условия программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)
Stand-By. Поэтому наша страна в нынешнем году получит все запланированные
транши МВФ. Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам
финансов, налоговой и таможенной политики заявил министр финансов Сергей
Марченко, передает "РБК-Украина".
По словам
министра, наша страна надеется, что в ближайшее время миссия МВФ примет решение
о пересмотре программы и Украина к концу года получит все запланированные
транши. Правда, когда и сколько денег от МВФ ожидают в украинском
правительстве, Марченко не уточнил.
Кроме того,
глава Минфина рассказал, что ведомство приблизилось к финальной стадии
реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых
юридических лиц. По его словам, новы структуры планируют утвердить до конца
сентября.
Ранее "Комментарии"
писали, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что в
ближайшее время в страну приедет
миссия МВФ. Руководитель Нацбанка отметил, что основным предположением
макропрогноза НБУ является продолжение сотрудничества с МВФ.
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