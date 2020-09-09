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Главная Новости Бизнес экономика В Минфине рассказали, когда Украина получит очередной транш МВФ
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В Минфине рассказали, когда Украина получит очередной транш МВФ

Правительство в ближайшее время ожидает визит МВФ в Украину

сегодня, 17:46
Автор:

Татьяна Веремеева

Украина выполняет все условия программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Stand-By. Поэтому наша страна в нынешнем году получит все запланированные транши МВФ. Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "РБК-Украина".

В Минфине рассказали, когда Украина получит очередной транш МВФ

По словам министра, наша страна надеется, что в ближайшее время миссия МВФ примет решение о пересмотре программы и Украина к концу года получит все запланированные транши. Правда, когда и сколько денег от МВФ ожидают в украинском правительстве, Марченко не уточнил.

Кроме того, глава Минфина рассказал, что ведомство приблизилось к финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц. По его словам, новы структуры планируют утвердить до конца сентября.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что в ближайшее время в страну приедет миссия МВФ. Руководитель Нацбанка отметил, что основным предположением макропрогноза НБУ является продолжение сотрудничества с МВФ.


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