В НБУ рассказали, когда ждать следующего транша МВФ

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что в ближайшее время в страну прибудет миссия МВФ. Об этом он сказал во время брифинга.

Следующий транш от МВФ в Нацбанке ожидают получить до конца этого года.

"Мы ожидаем в ближайшее время миссию МВФ и планируем до конца года еще получить деньги от МВФ", — заявил Кирилл Шевченко в ходе пресс-брифинга 3 сентября.

Также Шевченко, напомнил, что основным предположением макропрогноза НБУ является продолжение сотрудничества с МВФ.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кирилл Шевченко уже встречался с представителями МВФ.

Согласно информации Нацбанка, у Кирилла Шевченко состоялась встреча с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постпредом МВФ Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом. Глава НБУ заявил, что МВФ остается ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является для него приоритетом.



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