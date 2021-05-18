Тарифные долги «Укрэнерго»: кто и сколько денег должен компании

Долги участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" по оплате за услуги по передаче электроэнергии и диспетчерского (оперативно-технического) управления составляют около 5,9 млрд грн с НДС. Об этом говорится в ответе компании на запрос от издания "Комментарии".

Укрэнерго. Фото из открытых источников

По состоянию на 11 мая 2021 года из общей суммы долга почти 5,1 млрд грн — задолженность по тарифу с передачи, а 0,8 млрд грн — по диспетчеризации.

В то же время около 55% долга за услуги по передаче приходится на ТОП-50 должников, отметили в "Укрэнерго". Среди них наибольшие суммы по следующим группам участников рынка: неплатежеспособные государственные компании, поставщики электроэнергии и поставщики универсальных услуг (которые поставляют электроэнергию населению), операторы систем распределения.

В другой части долга значительная доля приходится на трейдеров, которые не платят за передачу при импорте электроэнергии. Структура долга по тарифу по диспетчеризации не имеет системного характера.

"Вместе с тем НЭК "Укрэнерго" системно работает над улучшением финансовой дисциплины участников рынка, в результате чего уже большую часть I квартала 2021 года уровень расчетов за услуги компании составляет 100% от плановых показателей или превышает их. Эта же тенденция пока продолжается и во втором квартале 2021-го", — говорится в ответе изданию "Комментарии".

В компании обратили внимание, что суммы задолженности отдельных участников (юридических лиц) рынка является конфиденциальной информацией, которую НЭК "Укрэнерго" не имеет права разглашать.

Отметим, что в феврале сумма исков НЭК Укрэнерго к участникам рынка за долги по тарифам на передачу электроэнергии и диспетчеризацию составляла около 1,7 млрд грн.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский подписал закон, обязывающий НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Эксперты рассказали о последствиях.

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