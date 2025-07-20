Тайна названия MEGOGO: что она означает

MEGOGO – один из крупнейших стриминговых сервисов в Украине, известный миллионам зрителей как площадка для просмотра фильмов, телевидения, спорта и аудиоконтента. Но, несмотря на узнаваемость бренда, мало кто знает, что означает его необычное название "Мегого".

Что означает название MEGOGO

Соучредитель и CEO компании MEGOGO Владимир Боровик в интервью изданию Vector рассказал, что название "Мегого" не имеет глубокого или символического значения. По его словам, команда проводила мозговой штурм, придумывая возможные названия для нового сервиса.

"Мы проводили мозговой штурм и озвучивали возможные названия, проверяя свободные для регистрации домены высшего уровня. Так и выбрали MEGOGO. Хотели фокусироваться на качестве продукта и были уверены, что название бренда не имеет большого значения", – пояснил Боровик.

Несмотря на простоту названия, MEGOGO удалось стать одним из ведущих игроков на рынке стриминга в Восточной Европе. Таким образом, название "Мегого" является скорее результатом прагматичного подхода к ведению бизнеса, чем попыткой заложить в него скрытый смысл.

Сервис MEGOGO стартовал 22 ноября 2011 в Киеве. Сегодня это один из лидеров рынка OTT-медиа, предоставляющий доступ к телевидению, фильмам, шоу, образовательному и детскому контенту, а также аудиокнигам и подкастам. В каталоге более 200 тысяч часов видео, среди которых 20 тысяч единиц на украинском языке и более 10 тысяч бесплатного контента.

MEGOGO работает в 14 странах, среди которых Польша, Казахстан, Литва, Армения, Грузия, а основная аудитория остается в Украине. После начала полномасштабной войны компания полностью прекратила деятельность в России и Белоруссии.

В конце 2022 года "Мегого" имел более 800 тысяч платных пользователей в Украине. В общей сложности, по данным на 2023 год, количество пользователей сервиса на всех рынках превысило 15 миллионов. Эта цифра включает как подписчиков, так и тех, кто пользуется бесплатной версией платформы.

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