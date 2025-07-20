Тайна названия MEGOGO: что она означает

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Slava Kot
MEGOGO – один из крупнейших стриминговых сервисов в Украине, известный миллионам зрителей как площадка для просмотра фильмов, телевидения, спорта и аудиоконтента. Но, несмотря на узнаваемость бренда, мало кто знает, что означает его необычное название "Мегого".
Что означает название MEGOGO
Соучредитель и CEO компании MEGOGO Владимир Боровик в интервью изданию Vector рассказал, что название "Мегого" не имеет глубокого или символического значения. По его словам, команда проводила мозговой штурм, придумывая возможные названия для нового сервиса.
Несмотря на простоту названия, MEGOGO удалось стать одним из ведущих игроков на рынке стриминга в Восточной Европе. Таким образом, название "Мегого" является скорее результатом прагматичного подхода к ведению бизнеса, чем попыткой заложить в него скрытый смысл.
Сервис MEGOGO стартовал 22 ноября 2011 в Киеве. Сегодня это один из лидеров рынка OTT-медиа, предоставляющий доступ к телевидению, фильмам, шоу, образовательному и детскому контенту, а также аудиокнигам и подкастам. В каталоге более 200 тысяч часов видео, среди которых 20 тысяч единиц на украинском языке и более 10 тысяч бесплатного контента.
MEGOGO работает в 14 странах, среди которых Польша, Казахстан, Литва, Армения, Грузия, а основная аудитория остается в Украине. После начала полномасштабной войны компания полностью прекратила деятельность в России и Белоруссии.
В конце 2022 года "Мегого" имел более 800 тысяч платных пользователей в Украине. В общей сложности, по данным на 2023 год, количество пользователей сервиса на всех рынках превысило 15 миллионов. Эта цифра включает как подписчиков, так и тех, кто пользуется бесплатной версией платформы.
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