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"Тедис Украина" вошла в рейтинг "50 лучших работодателей" по версии журнала Forbes Ukraine и сайта Work.ua

Рейтинг лучших отечественных работодателей предоставил журнал Forbes Ukraine

сегодня, 16:35
Автор:

Станислав Молчанов

Компания "Тедис Украины", национальный лидер по дистрибуции FMCG-товаров, вошла в рейтинг "50 лучших работодателей", который опубликован в январском тираже журнала Forbes Ukraine. Из максимально возможных 100 баллов компания набрала 74. По трем факторам — "Соцпакет", "Возможности для развития" и "Чувство защищенности" — "Тедис Украина" получила самые высокие оценки.

"Тедис Украина" вошла в рейтинг "50 лучших работодателей" по версии журнала Forbes Ukraine и сайта Work.ua

"Тедис Украина". Фото из открытых источников

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Наш коллектив — это 2 300 человек по всей Украине. Компания смогла адаптироваться к вызовам 2020 года и позаботиться о здоровье сотрудников, добавив в медицинскую страховку пакет COVID-19. Кроме того, мы провели запланированные проекты по обучению и развитию персонала в онлайн-формате. В этом году мы продолжим внедрять еще больше цифровых решений, а важнейшим фокусом останется забота о наших сотрудников", — подчеркнула директор департамента по работе с персоналом Ирина Ивасюк.

Напомним, в ноябре 2019 года компания "Тедис Украина" победила в номинации "Мотивация и вовлеченность торговых команд" Премии HR-бренд Украина 2020, авторитетного независимого конкурса в сфере HR и управление человеческим капиталом, представив проект "Система непрерывного улучшения мотивации торговых команд".

В 2019 году компания "Тедис Украина" также заняла 8-е место в рейтинге "100 крупнейших частных украинских компаний" по версии журнала Forbes Ukraine.

Справка

"Тедис Украина" — одна из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибьюторских услуг в области потребительских товаров. Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения. Благодаря группе прямых продаж из 340 лучших специалистов, компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из около 45 тыс. розничных точек продаж по всей территории Украины. Общий штат компании насчитывает 2 300 сотрудников.

Компания входит в пятерку лучших в рейтинге "Лучшие компании для лидеров" в Украине, согласно опросу, проведенному Korn Ferry HAY Group. "Тедис Украина" вошла в 5-ку всех оптовых компаний в ТОП-100 налогоплательщиков по данным Государственной налоговой службы Украины за 2019 год.

Также компания "Тедис Украина" заняла 8-е место в рейтинге "100 крупнейших частных украинских компаний" и 26-е место в рейтинге "50 лучших работодателей" по версиям журнала Forbes Ukraine.


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Источник: https://ukranews.com/news/749608-tedis-ukraina-voshla-v-rejting-50-luchshih-rabotodatelej
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