Tesla будет судиться с бывшим сотрудником: что произошло

Американская компания Tesla, являющаяся производителем электромобилей, намерена подавать в суд на бывшего сотрудника, обвиняя его в краже. Об этом сообщает издание Electrek.co.

Tesla обвинила бывшего сотрудника в краже - фото: из открытых истчоников

Так, по информации источника, компания Tesla утверждает, что недавно нанятый инженер-программист украл у неё критически важное автоматизированное программное обеспечение из системы WARP Drive ERP. Дело в том, что компания с нуля создала корпоративное программное обеспечение, в то время, как большинство использует его от сторонних производителей. Главный информационный директор Джей Виджаян рассказал, что побудило их создать собственную систему, которую Tesla называет "Warp".

"Нам нужно было иметь простое и централизованное программное обеспечение для бизнес-операций. Это может соединить все отделы и обеспечить беспрепятственный обмен информацией между отделами. Опять же, мы не смогли найти на рынке ни одной программы, которая удовлетворяла бы эту потребность", — отметил Виджаян.

В деле, поданном в суд Северного округа Калифорнии, компания заявляет, что инженер-программист Алекс Хатилов, который был нанят совсем недавно, украл ее программное обеспечение WARP Drive. В своём иске Tesla обвинила работника в том, что он украл тысячи строго конфиденциальных файлов программного обеспечения из защищенной внутренней сети Tesla. Кроме того, по словам компании, сотрудник переносил их в свою личную учетную запись облачного хранилища в Dropbox, к которой у Tesla нет доступа.

Сообщается, что украденные файлы состоят из "сценариев" проприетарного программного кода, на создание которого Tesla потратила годы инженерного времени. Зайти его учетную запись работника компании всё же удалось спустя некоторое время. После этого их догадки были подтверждены. Там они нашли всю украденную информацию.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда данная компания обращается в суд с жалобой на сотрудников компании, которые украли важную информацию.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что c легкой руки итальянских дизайнеров автомобиль Tesla превратился в роскошный кабриолет, а также о том, что Tesla зафиксировала "призрака" возле кладбища.

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