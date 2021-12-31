Tesla отозвала почти полмиллиона электрокаров из-за проблем с безопасностью

Tesla отзывает более 475 тысяч своих электромобилей Model 3 и Model S, чтобы решить проблемы с камерой заднего обзора и багажником, повышающим риск аварии, сообщил регулятор безопасности дорожного движения США. Об этом сообщает Reuters.

Произведенные в Китае автомобили Tesla Model 3 - Reuters

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) обсуждает с автопроизводителем другую проблему с камерой, исследуя систему помощника водителя компании.

Американский производитель электромобилей отзывает 356 309 автомобилей Model 3 2017-2020 годов для решения проблем с камерой заднего обзора и 119 009 автомобилей Model S из-за проблем с передним капотом, сообщает федеральный регулятор.

Связаться с Tesla для комментариев не удалось.

В седанах Model 3 "жгут кабелей камеры заднего обзора может быть поврежден из-за открытия и закрытия крышки багажника, что препятствует отображению изображения из камеры заднего обзора", – сообщили в NHTSA.

Tesla выявила 2301 гарантийную претензию по поводу проблемы американских автомобилей.

Для автомобилей Model S проблемы с защелкой могут привести к открытию переднего багажника "без предупреждения и препятствования досмотру водителя, увеличивая риск столкновения", – сказала Tesla.

Тесла заявила, что не знает о каких-либо авариях, травмах или смерти, связанных с проблемами, указанными в отзыве автомобилей Model 3 и Model S, сообщает NHTSA.

В августе NHTSA начало официальное расследование безопасности в системе помощи водителю Tesla Inc Autopilot после серии аварий с участием моделей Tesla и автомобилей скорой помощи.

Как сообщали ранее "Комментарии", американская компания Tesla ограничит доступ к играм на сенсорном экране, расположенном на центральной консоли электромобиля, которые можно было играть во время вождения.

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