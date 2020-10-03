Tesla приобретет немецкого производителя батарей

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Татьяна Веремеева
Производитель электромобилей Tesla заявил о том, что приобретает немецкую
ATW Automation, поставщика аккумуляторных модулей и блоков для автомобильной
промышленности. Об этом сообщил в пятницу источник, знакомый с этой сделкой,
передает Reuters.
ATW, дочерняя компания канадской Automation Tooling Systems Inc (ATS),
оказалась на грани ликвидации из-за резкого падения заказов, сообщили в
сентябре немецкие СМИ. АТС 25 сентября объявила, что некоторые активы и
сотрудники одного из ее подразделений в Германии будут проданы и переданы
третьей стороне, не раскрывая названия компании.
ATS и ATW в пятницу не сразу ответили на запрос о комментариях.
Немецкие издания TheEuropean и WirtschaftsKurier первыми сообщили о
приобретении.
ATW, базирующаяся в Западной Германии, насчитывает около 120 сотрудников и
завершила более 20 линий по производству аккумуляторов для международных
автопроизводителей, сообщается на сайте ATS.
Tesla планирует значительно увеличить производство аккумуляторов в
ближайшие годы и во время недавнего мероприятия представила инновации, которые,
по ее словам, резко снизят стоимость аккумуляторных батарей в течение следующих
трех лет.
В настоящее время компания строит свой третий завод по производству
автомобилей недалеко от Берлина, который также будет включать в себя
аккумуляторный завод, и планирует начать строительство нового завода по
производству автомобилей в Техасе в этом году.
Tesla в пятницу заявила, что поставила рекордные 139 300 автомобилей по
всему миру в третьем квартале. Компания намерена поставить полмиллиона
автомобилей до конца текущего года.
Ранее "Комментарии" писали, что фанат
Tesla создал реплику из картона и палочек из-под мороженого.
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