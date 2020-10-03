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Tesla приобретет немецкого производителя батарей

Tesla спасет компанию от ликвидации

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Производитель электромобилей Tesla заявил о том, что приобретает немецкую ATW Automation, поставщика аккумуляторных модулей и блоков для автомобильной промышленности. Об этом сообщил в пятницу источник, знакомый с этой сделкой, передает Reuters.

Tesla приобретет немецкого производителя батарей

ATW, дочерняя компания канадской Automation Tooling Systems Inc (ATS), оказалась на грани ликвидации из-за резкого падения заказов, сообщили в сентябре немецкие СМИ. АТС 25 сентября объявила, что некоторые активы и сотрудники одного из ее подразделений в Германии будут проданы и переданы третьей стороне, не раскрывая названия компании.

ATS и ATW в пятницу не сразу ответили на запрос о комментариях.

Немецкие издания TheEuropean и WirtschaftsKurier первыми сообщили о приобретении.

ATW, базирующаяся в Западной Германии, насчитывает около 120 сотрудников и завершила более 20 линий по производству аккумуляторов для международных автопроизводителей, сообщается на сайте ATS.

Tesla планирует значительно увеличить производство аккумуляторов в ближайшие годы и во время недавнего мероприятия представила инновации, которые, по ее словам, резко снизят стоимость аккумуляторных батарей в течение следующих трех лет.

В настоящее время компания строит свой третий завод по производству автомобилей недалеко от Берлина, который также будет включать в себя аккумуляторный завод, и планирует начать строительство нового завода по производству автомобилей в Техасе в этом году.

Tesla в пятницу заявила, что поставила рекордные 139 300 автомобилей по всему миру в третьем квартале. Компания намерена поставить полмиллиона автомобилей до конца текущего года.

Ранее "Комментарии" писали, что фанат Tesla создал реплику из картона и палочек из-под мороженого.


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