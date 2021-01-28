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Tesla впервые завершила год без убытков

Впервые за свое существования Tesla закончила год с прибылью

сегодня, 13:58
Автор:

Сергей Медведев

Компания миллиардера Илона Маска по производству электромобилей впервые за свое существование закончила финансовый год с положительным сальдо. Согласно информации, содержащейся в отчете о деятельности компании, Tesla завершила 2020 год с прибылью.

Tesla впервые завершила год без убытков

Электромобиль Tesla /фото ua.news

Как гласит финансовый отчет компании, американский производитель электромобилей указал чистую прибыль в размере 721 млн долларов. Только за последний, четвертый квартал 2020 года выручка Tesla составила 10,7 млрд долларов. Суммарный доход компании за прошлый год составил 31,5 млрд долларов. Годом ранее, в 2019, убытки автопроизводителя составили 862 млн долларов, а доход 24,6 млрд долларов.

Тем не менее, эксперты отмечают, что  итоги четвертого квартала 2020 года не оправдали ожиданий инвесторов. При этом Tesla не обозначила четкие цели по производству и поставкам автомобилей на текущий год. В связи с этим, опубликованный финансовый отчет вызвал падение акций на 5%. Соответственно, состояние одного из богатейших людей планеты — Илона Маска уменьшилось почти на 4 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", популярные электромобили Tesla могут получить серьезный удар по репутации. Некоторые из составляющих автомобиля не соответствуют требованиям безопасности. Такой вывод сделали специалисты из Национальной администрации безопасности дорожного движения. 

 Так, эксперты по безопасности попросили компанию  Tesla отозвать 158 тысяч автомобилей. Причиной стали отказы мультимедийного блока управления, из-за чего перестали работать сенсорные дисплеи.  Перебои в работе блока ведут к отказу систем защиты от обледенения, звуковых сигналов и ухудшают работу автопилота.
 


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Источник: https://tesla-cdn.thron.com/static/78Z2ZX_2020_Q4_Quarterly_Update_Deck_SMXBZX.pdf
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