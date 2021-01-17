«Том и Джерри», «Заклятье», «Матрица»: какими премьерами в 2021 году порадует Warner Bros (ВИДЕО)

Компания Warner Bros опубликовала на своем YouTube-канале тизеры новинок, которые выйдут уже в этом году. Об этом информирует Daily.afisha.

Компания Warner Bros назвала даты выхода новых фильмов в 2021 году - фото: из открытых источников

На сей раз один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США порадует зрителей такими картинами, как "Годзилла против Конга", "Смертельная битва", Матрица-4", "Отряд самоубийц", "Дюна", "Заклятье-3", а также ремейком на мультфильм "Том и Джерри".

Самая ранняя премьера состоится 25 февраля. В этом день на экраны выйдет "Том и Джерри". Спустя месяц, 26 февраля, выйдет фильм "Годзилла против Конга". Следом за ним, 15 апреля, состоится премьера картины "Смертельная битва". "Заклятье-3" выйдет 4 июня. В последний месяц лета, 5 августа, выйдет "Отряд самоубийц". "Дюна" появится на экранах 30 сентября. Завершающей картиной года станет "Матрица-4". Премьера фильма запланирована на 23 декабря.

Компания заявила, что в этом году абсолютно все их фильмы будут выпускаться в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max одновременно. Спустя месяц они временно будут убраны из библиотеки. Однако в кинотеатрах показ будет продолжен.

Напомним, что компании Warner Bros принадлежат такие знаменитые всему миру фильмы и мультфильмы, как "Скуби-Ду", "Эйс Вентура", "Том и Джерии", "Лего Фильм", "Чудо-женщина", "Освободите Вилли", и многих других.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что звезда "Гарри Поттера" решил завершить карьеру в кино, а также о том, что умер известный американский актер, сыгравший в фильме "Человек-паук".



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