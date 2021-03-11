Топ-менеджер Укрзализныци уходит в отставку из-за медленных реформ: что не так с компанией

Директор по коммерческой работе и логистики Укрзализныци Иракли Эзугбая решил уйти в отставку в связи с медленным реформированием предприятия и травлей руководства УЗ. Об этом он заявил во время пресс-конференции 11 марта.

Иракли Эзугбая - фото из открытых источниклв

"Есть определенные силы, которые не очень заинтересованы в национальном грузовом перевозчике. Конечно, то, что недополучает "Укрзализныця", однозначно получает кто-то другой", — заявил Эзугбая.

Что приостанавливает реформы предприятия? И в каких изменениях оно нуждается в целом в нынешнее время? На эти вопросы порталу "Комментарии" ответил кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

Прежде всего, нужна замена Набсовета и четкое понимание, чего государство ожидает от компании

"Я думаю, что отставка Иракли Эзугбая — это шаг для того, чтобы спасти от отставки главу Укрзализныци Владимира Жмака. Мы видели, какую активную позицию заняла Временная следственная комиссия (ВСК) парламента, которая поставила вопрос о некомпетентности данной команды. Она не показа тех результатов, которые от нее ожидали на протяжении более полугода.

Иракли Эзугбая привел именно Владимир Жмак. А вместе они корнями уходят в группу Михаила Саакашвили. Никаких грамотных реформ от них мы не увидели. Им не удалось даже грамотно выделить вертикаль Карго (грузоперевозки). Именно выделить, а не создать еще одну монополию внутри большой монополии, что неприемлемо.

Для реформирования УЗ с позитивными результатами нужна, прежде всего, замена Набсовета и четкое понимание, чего государство ожидает от компании. Сформировать правление следует из адекватных профессионалов, желательно — украинских железнодорожников, которые показали свою способность к генерированию идей, приводящих к позитивным изменениям и финансовым результатам.

Далее – разделение инфраструктуры компании на грузоперевозки и пассажирские перевозки. С четким выделением тех блоков, которые соответствуют заданной стратегии. А не та мешанина, которая была предложена нынешним составом правления. И уже на базе этого следует формировать эффективную систему тарифообразования: сколько стоит перевозка, сколько за нее должен платить конечный потребитель.

Любая услуга должна стоить тех денег, которые покрывают ее себестоимость

Яркий негативный пример деятельности нынешних "управленцев" — фактический уход ниже себестоимости перевозок в вагонах как самой УЗ, так и других участников. Демпинг со стороны тех, кто не вкладывает ни копейки в свой парк, сделал невозможным восстановление вагонного парка по всей стране.

Любая услуга должна стоить тех денег, которые покрывают ее себестоимость — с каким-то процентом рентабельности. И тут расчет грамотного жд-тарифа, вагонного состава — один из ключевых аспектов реформирования, чего не наблюдается.

Дальше необходима работа с непрофильными и неприбыльными активами. Выход на рынок и передача в частную собственность части депо — вагонных, локомотивных. Чтобы развивался прозрачный, конкурентный рынок, а инфраструктура оставалась в руках государства и формировался грамотный, экономически аргументированный тариф".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, "Укрзализныця" приостановит сообщение с Закарпатьем.





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