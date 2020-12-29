Тренды и инструменты продвижения бизнеса в год коронакризиса

Эксперты о продвижении бизнеса в условиях пандемии

Команда онлайн-сервиса PRNEWS.IO провела опрос среди клиентов и партнеров платформы. И выяснила, как изменились маркетинговые и PR стратегии украинских компаний, основные инструменты продвижения бренда и услуг, а также требования и ожидания клиентов.

По итогам опроса представителей из сферы E-Commerce, разработчиков ПО, маркетинга и PR в категорию устойчивых антитрендов 2020 года попали:

оффлайн реклама;

наружная реклама;

таргетированная реклама в соцсетях.

Наиболее эффективными инструментами продвижения бренда и продажи товаров/услуг респонденты назвали:

комплексный маркетинг;

ситуативный маркетинг

крауд-маркетинг;

контент-маркетинг;

распространение пресс-релизов о новостях и новых продуктах компании;

SEO;

контекстная реклама;

социальные сети (как инструмент для “прогрева” аудитории);

участие в профильных онлайн-ивентах;

обучение аудитории компании.





Александр Павловский

Co-Founder/Digital manager в Вreemark

Как изменилась ваша маркетинговая и PR стратегия с учетом реалий 2020 года?

Глобально наша стратегия не изменилась. Это стало возможным благодаря тому, что за годы практики мы четко определили вектор продвижения и вносим коррективы только в том случае, если меняются алгоритмы. Плюс ко всему мы постоянно мониторим рынок новых решений.

На каких технологиях/инструментах/проектах ваша компания сосредоточила усилия и бюджет? От чего отказалась?

Если говорить в целом по рынку, то в разрезе текущего года офлайн реклама (она в всегда больше работала на бренд, чем на привлечение клиентов) в текущих реалиях, пожалуй, стала самым неэффективным инструментом. Также расчёт KPI, исходя из сталой сезонности, потеряли свою актуальность, так в этом году у них нет настолько выраженной динамики.

Что сегодня потребитель хочет получить от бренда и за что готов платить?

На самом деле, желание потребителя не изменилось: качество, цена, скорость. Последние месяцы наглядно показали, какие компании не успели или не захотели улучшить клиентский сервис или оптимизировать доставку — у тех, кто вовремя сориентировался и перенастроил бизнес-процессы, сейчас нет спада. Но при этом накапливается негатив за счет других интернет-магазинов, и я предполагаю, что в скором времени лояльность клиентов значительно изменится и повлияет на всю сферу онлайн-покупок.





Kleos Mind

Head of SEO, BooksTime, Inc

Как изменилась ваша маркетинговая и PR стратегия с учетом реалий 2020 года?

В период пандемии наша компания BooksTime, Inc., предоставляющая бухгалтерские услуги для малого и среднего бизнеса, нашла для себя оптимальное решение. Благодаря ему мы не просто остаться на плаву, но и получили новых клиентов.

Дело в том, что многие бизнесы экстренно начали оптимизировать свои маркетинговые бюджеты, сокращая финансирование на SEO и отдавая предпочтение покупному трафику. Наша команда поступила иначе, выбрав путь комплексного маркетинга. Мы объединили в своей стратегии привлечение дополнительного трафика и SEO в единое целое — публикации качественных и полезных статей в известных СМИ через соответствующий онлайн-сервис.



На каких технология/инструментах/проектах ваша компания сосредоточила усилия и бюджет?



В первую очередь, мы разработали несколько кампаний лояльности к клиентам во время пандемии и проанализировали, какие именно вопросы в нашей нише интересуют пользователей. По итогам исследования мы подготовили и опубликовали массу полезных статей о том, как выжить малому и среднему бизнесу во время карантина, какие льготы и кредиты предоставляет государство для развития бизнеса и т.д. Результат не заставил себя ждать, — мы не только получили прямые переходы на сайт компании, но и укрепили позиции в поисковой выдаче, что дало прирост постоянной аудитории.



Что сегодня потребитель хочет получить от бренда и за что готов платить?



Потребитель сегодня особенно нуждается в качественном контенте и ответам на актуальные вопросы. А также в сервисе, который понимает ситуацию, лоялен и готов идти навстречу клиентам.







Александр Нигматулин

СМО в PRNEWS.IO

Как изменилась ваша маркетинговая и PR стратегия с учетом реалий 2020 года?

Наша стратегия изменилась радикально. Так получилось, что начало локдауна в Украине и экономический кризис совпали с внедрением новых маркетинговых процессов в PRNEWS.IO. Их основная цель: использование принципиально новых для нашей компании технологий, инструментов для продвижения и рекламы, сервисов для максимальной измеримости результатов любого процесса. В том числе, мы увеличили ресурс, направленный на привлечение клиентов и контекстную рекламу в 5 раз.

На каких технологиях/инструментах/проектах ваша компания сосредоточила усилия и бюджет? От чего отказались?

Используем новые технологии, сервисы автоматизации и стараемся развивать бизнес-процессы более взвешенно, оцифровывая результат. Продолжаем работать над автоматизацией бизнес-процессов в CRM, чтобы снять нагрузку с менеджеров и часть работы выполнять с помощью специальных систем, для которых прописываем новые сценарии.

Что сегодня потребитель хочет получить от бренда и за что готов платить?

Высокий уровень сервиса, гарантии и прозрачную ценовую политику. Лидерами станут те участники рынка, которые соответствуют новым реалиям и потребностям клиентов: используют современные платежные системы, оказывают услуги не только быстро и качественно, но и прозрачно. Сегодня клиент выбирает компанию, с помощью которой ему будет комфортно расстаться с деньгами.

Григорий Богачев



Head of SEO & Content marketing, Republic

Как изменилась ваша маркетинговая и PR стратегия с учетом реалий 2020 года?

Наш маркетинговый и PR подходы крайне диверсифицированы. Я не могу сказать, что наша компания от чего-то отказалась и сосредоточила бюджет на конкретных инструментах. Тем не менее, в этом году мы больше сфокусировались на обучении нашей аудитории с помощью собственных ресурсов и релевантных внешних площадок. Более глубокое вовлечение и обучение аудитории отлично коррелирует с бизнес показателями.

На каких технологиях/инструментах/проектах ваша компания сосредоточила усилия и бюджет? От чего отказались?

В этом году мы запустили несколько новых направлений, среди которых отдельно хочется выделить Real estate и Video games, которые стартовали с потрясающими показателями. Кроме того, один из самых больших стартов этого года стал токен Republic Note и его sold out с космической скоростью.

Однозначно, с дистанции сошла наружная реклама. На мой взгляд, она не была особенно эффективной и до пандемии, но в новых реалиях, когда значительная часть населения перешла на удаленный режим работы, результата стало еще меньше.

Что сегодня потребитель хочет получить от бренда и за что готов платить?

В условиях серьезных ограничительных мер потребитель крайне негативно воспринимает любые попытки бренда “нажиться” путем откровенной ценовой спекуляции. Кроме того, неготовность бренда быть гибким в новых условиях, в первую очередь, касательно сервиса, вызывает отторжение со стороны потенциального покупателя, вплоть до отказа от продукции или услуги.

Поэтому сегодня, в первую очередь, потребитель отдает предпочтение брендам, которые с помощью сервиса и технологий решают те проблемы и сложности, с которыми он сталкивается.





Кирилл Климчик

Head of digital marketing Stroyteh.ua

Как изменилась ваша маркетинговая и PR стратегия с учетом реалий 2020 года?

Мы являемся интернет-магазином строительного оборудования и садовой техники Stroyteh.ua. Активный сезон продаж традиционно начинается весной и в этом году, практически, совпал с началом карантина. В связи с этим большая часть клиентов переместилась в онлайн формат, офлайн сильно просел. Поэтому для продвижения мы задействовали основные диджитал-каналы: контекстную рекламу, публикации статей на новостных ресурсах, рассылки.

Мы уменьшили свою активность в соцсетях, так как через эти каналы заказов стало приходить значительно меньше, чем из контекста или органики. Но стоит отметить, что посты о новинках в социальных сетях хорошо “прогревают” аудиторию.

На каких технологиях/инструментах/проектах ваша компания сосредоточила усилия и бюджет? От чего отказались?

Так как мы делаем упор на продвижении с помощью пресс-релизов и статей, то активно генерируем информационные поводы, используя собственные данные, коллаборацию и партнерский маркетинг. Среди наиболее результативных можно выделить три вида новостей: сезонные распродажи и акции, появление новых товаров, пополнение ассортимента хитов продаж. Для того, чтобы продвинуть материал компании и увеличить аудиторию, мы выкладываем его в соцсети, делаем посев по тематическим сообществам и форумам, публикуем в Google My Business.

Что касается результативности работы, выделю следующие: прайс-агрегаторы (увеличили количество заходов на сайт в 2,5 раза), почтовые рассылки (показали рост трафика на 60%), посты в соцсетях (дали в 1,5 раза больше переходов на сайт). В то же время, низкую эффективность показывал Twitter и сейчас активность страницы практически прекращена.



Что сегодня потребитель хочет получить от бренда и за что готов платить?



Лояльность, сервис, индивидуальный подход — на этих трех столпах строились и строятся отношения с клиентами. Так как сейчас фактически весь бизнес перешел в диджитал, в разы возрастает конкуренция между сайтами, увеличивается стоимость кликов в рекламе. Борьба за клиентов выходит на новый виток — победят самые быстрые, гибкие и адаптируемые компании!





Анна Одринская

Директор по стратегическому развитию компании Alpha Serve

Как изменилась ваша маркетинговая и PR стратегия с учетом реалий 2020 года?

Нашему проекту всего два года. Поэтому в 2019 мы были сфокусированы, в основном, на доработке продуктов, построении внутренних процессов и разработке маркетинговой стратегии на 2020. С началом коронакризиса мы поняли, что необходимо следовать стратегии, изменяя ее или перераспределяя затраты между каналами продвижения. "Выключать" маркетинг полностью нельзя, так как без него невозможно достигнуть целей по продажам. В итоге заменили еженедельные маркетинг апдейты на ежедневные, четко отслеживали эффективность запущенных кампаний, результаты по динамике количества триалов и покупок.

На каких технологиях/инструментах/проектах ваша компания сосредоточила усилия и бюджет? От чего отказались?

Несмотря на все сложности, в 2020 году мы сумели развить направление крауд-маркетинга и контент-маркетинга (включая создание профильного блога на сайте компании, публикации в СМИ, гостевые посты в блогах партнеров, распространение пресс-релизов). Также плотно работали с рекламой в поисковых системах, успели принять участие в профильных офлайн ивентах в Европе и США.

Но основную ставку мы сделали на контент — и не прогадали. Благодаря проделанной за этот карантинный год работе, основным каналом трафика для нас стали органика, реферальный трафик с различных публикаций, в т.ч., в партнерских блогах. Также работа с качественными ссылками положительно сказалась на позициях выдачи продуктовых страниц в поисковике.

Из того, что в 2020 постепенно теряет актуальность, на мой взгляд, это таргетированная реклама в соцсетях.

Что сегодня потребитель хочет получить от бренда и за что готов платить?

В нашей сфере сегодня потребитель готов платить за безопасные IT- решения, качественную экспертизу контрагента и высокий уровень сервиса.





Евгений Василенко

специалист в сфере онлайн-репутации

Как, на ваш взгляд, изменились маркетинговые и PR стратегии с учетом реалий 2020 года?

Социальные сети в этом году стремительно потеряли свою привлекательность для лидогенерации. В эпоху пандемии Facebook и Instagram стали почти единственным источником поиска позитива для пользователя. В связи с этим интернет-пользователи все реже обращает внимание на рациональный контент, они интуитивно ищут эмоциональные публикации, истории из жизни других людей, яркие впечатления.

Это объясняется просто: пандемия резко сократила количество позитивных эмоций, которые ранее мы получали благодаря общению с друзьями, родственниками или сотрудниками в офисе. Именно на этом этапе уменьшается эффективность рекламных и маркетинговых коммуникаций в социальных сетях, настроенных на лидогенерацию, особенно, без подогрева ЦА. Поэтому рекомендую компаниям учесть этот фактор при составлении маркетинговой стратегии на 2021 год.



Что сегодня потребитель хочет получить от бренда и за что готов платить?

Потребитель хочет видеть эмоцию в каждом проявлении креатива в рекламе, в каждом товаре, в каждом грамме сервиса — начиная от потребления текста и фото на сайте, заканчивая сервисом в отделении “Новой почты” и осмотре покупка. Рациональность товара в условиях тотального сокращения доходов населения Украины становится более понятной, потребитель учится определять рациональную ценность в каждом товаре.

А вот добавить впечатление к рациональному товару — это уже целое искусство, где нужно учитывать СХ и CJM. Таргетологи сегодня теряют свою ценность, так как инструменты — это конкретно, сухо и понятно. Задача в том, чтобы создавать действительно вкусные, нестандартные коммуникации с потребителем — это и есть необходимый и важный элемент в работе маркетинговых команд.



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