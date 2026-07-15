Трейдинг становится более удобным благодаря брокерской платформе «COMFORTRADE»

В Украине продолжает расти интерес к трейдингу и появляются все больше новых брокерских платформ. Одна из них – Comfortrade, которая позиционируется как первый украинский продукт, учитывающий все технологические и регуляторные особенности местного рынка новейших финансовых услуг. По информации разработчиков, только за последний месяц в сервис присоединилось более 10 000 новых украинских трейдеров, сообщает Газета. ua .

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В отличие от более старых конкурентов, работающих на технологиях предыдущих лет, Comfortrade использует более свежий стек. Это чувствуется в интерфейсе: он быстр, ясен и не перегружен. В частности, разработчики уделили серьезное внимание безопасности, а именно была создана многоуровневая система защиты персональных данных, которая при этом совершенно необременительна для обычного пользователя.

Следует также отметить вполне понятную модель торговли. В отличие от сложных фьючерсов, где следует учитывать сразу несколько метрик, функционал платформы позволяет быстро сделать выбор и открыть сделку в считанные секунды. Для этого нужно выбрать актив, направление движения цены и сумму сделки. Передовая система выполнения операций позволяет открывать ордера всего за 100 мс.

В общей сложности, пользователям доступно около 50 торговых пар, среди которых можно найти как традиционные форекс-инструменты, так и крипто-активы. Порог входа на платформу является одним из самых демократичных на рынке и составляет всего от 7 USD.

Новичков, делающих свои первые шаги в трейдинге, обрадует возможность обучения в режиме "демо-счета", без риска потери реальных средств. Опытные трейдеры оценят наличие 20 индикаторов, несколько способов вывода средств, а также широкий набор инструментов визуализации своих стратегий непосредственно на графиках, — говорится в обзоре.

Команда платформы работает с расчетом на долгосрочную перспективу и строит параллели с известными украинскими компаниями, которые смогли радикально изменить сервис в своих отраслях благодаря технологиям и фокусу на пользователе.

"Мы хотим создать технологическую инфраструктуру для "народной экономики", где каждый желающий сможет стать инвестором и трейдером", - отмечают в Comfortrade.