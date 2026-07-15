Трейдинг стає зручнішим завдяки брокерській платформі «COMFORTRADE»

В Україні продовжує зростати інтерес до трейдингу та з’являються дедалі більше нових брокерських платформ. Одна з них – "Comfortrade", яка позиціонується як перший український продукт, який враховує усі технологічні та регуляторні особливості місцевого ринку новітніх фінансових послуг. За інформацією розробників, лише за останній місяць до сервісу долучилося понад 10 000 нових українських трейдерів, повідомляє Газета.ua.

Фото: з відкритих джерел

На відміну від більш старих конкурентів, які працюють на технологіях попередніх років, Comfortrade використовує свіжіший стек. Це відчувається в інтерфейсі: він швидкий, зрозумілий та не перевантажений. Зокрема розробники приділили серйозну увагу безпеці, а саме була створена багаторівнева система захисту персональних данних, яка при цьому зовсім необтяжлива для звичайного користувача.

Слід також відзначити цілком зрозумілу модель торгівлі. На відміну від складних ф’ючерсів, де слід враховувати одразу декілька метрик, функціонал платформи дозволяє швидко зробити вибір та відкрити угоду за лічені секунди. Для цього потрібно лише обрати актив, напрямок руху ціни і суму угоди. Передова система виконання операцій дозволяє відкривати ордера лише за 100 мс..

Загалом, користувачам доступно біля 50 торгівельних пар, серед яких можна знайти як традиційні форекс-інструменти, так і крипто-активи. Поріг входу на платформу є одним з найбільш демократичних на ринку і складає лише від 7 USD.

Новачків, які роблять свої перші кроки в трейдингу, порадує можливість навчання в режимі "демо-рахунку", без ризику втрати реальних коштів. Досвідчені трейдери оцінять наявність 20+ індикаторів, декілька способів виведення коштів, а також широкий набір інструментів візуалізації власних стратегій безпосередньо на графіках, — йдеться в огляді.

Команда платформи працює із розрахунком на довгострокову перспективу та будує паралелі із відомими українськими компаніями, які змогли радикально змінити сервіс у своїх галузях завдяки технологіям і фокусу на користувачі.

"Ми хочемо створити технологічну інфраструктуру для "народної економіки", де кожен охочий зможе стати інвестором і трейдером", - зазначають в Comfortrade.