logo_ukra

BTC/USD

64595

ETH/USD

1876.31

USD/UAH

44.88

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес новини компаній Трейдинг стає зручнішим завдяки брокерській платформі «COMFORTRADE»
commentss НОВИНИ Всі новини

PR Трейдинг стає зручнішим завдяки брокерській платформі «COMFORTRADE»

На відміну від багатьох старіших конкурентів, які використовують технології минулих поколінь, Comfortrade працює на сучаснішому технологічному стеку

15 липня 2026, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Україні продовжує зростати інтерес до трейдингу та з’являються дедалі більше нових брокерських платформ. Одна з них – "Comfortrade", яка позиціонується як перший український продукт, який враховує усі технологічні та регуляторні особливості місцевого ринку новітніх фінансових послуг. За інформацією розробників, лише за останній місяць до сервісу долучилося понад 10 000 нових українських трейдерів, повідомляє Газета.ua.

Трейдинг стає зручнішим завдяки брокерській платформі «COMFORTRADE»

Фото: з відкритих джерел

На відміну від більш старих конкурентів, які працюють на технологіях попередніх років, Comfortrade використовує свіжіший стек. Це відчувається в інтерфейсі: він швидкий, зрозумілий та не перевантажений. Зокрема розробники приділили серйозну увагу безпеці, а саме була створена багаторівнева система захисту персональних данних, яка при цьому зовсім необтяжлива для звичайного користувача.

Слід також відзначити цілком зрозумілу модель торгівлі. На відміну від складних ф’ючерсів, де слід враховувати одразу декілька метрик, функціонал платформи дозволяє швидко зробити вибір та відкрити угоду за лічені секунди. Для цього потрібно лише обрати актив, напрямок руху ціни і суму угоди. Передова система виконання операцій дозволяє відкривати ордера лише за 100 мс..

Загалом, користувачам доступно біля 50 торгівельних пар, серед яких можна знайти як традиційні форекс-інструменти, так і крипто-активи. Поріг входу на платформу є одним з найбільш демократичних на ринку і складає лише від 7 USD.

Новачків, які роблять свої перші кроки в трейдингу, порадує можливість навчання в режимі "демо-рахунку", без ризику втрати реальних коштів. Досвідчені трейдери оцінять наявність 20+ індикаторів, декілька способів виведення коштів, а також широкий набір інструментів візуалізації власних стратегій безпосередньо на графіках, — йдеться в огляді.

Трейдинг стає зручнішим завдяки брокерській платформі «COMFORTRADE» - фото 2Команда платформи працює із розрахунком на довгострокову перспективу та будує паралелі із відомими українськими компаніями, які змогли радикально змінити сервіс у своїх галузях завдяки технологіям і фокусу на користувачі.

"Ми хочемо створити технологічну інфраструктуру для "народної економіки", де кожен охочий зможе стати інвестором і трейдером", - зазначають в Comfortrade.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини