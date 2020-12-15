Три дня в офисе: Google сокращает рабочую неделю

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Вечканова Елена
Из-за эпидемии коронавируса сотрудники компании Google смогут вернуться в офисы только осенью 2021 года. Впрочем, даже в таком случае их рабочий график претерпит существенные изменения, сообщает The New York Times.
Сотрудникам Google придется совмещать дистанционку и работу в офисе. Фото: The Associated Press
В частности, можно ожидать введения так называемой "гибкой рабочей недели". В рамках внедрения подобных нововведений работникам Google будет разрешено продолжить работать дома. Но и в офисе появляться придется — по крайней мере, три раза в неделю. Такие дни будут называться "дни сотрудничества".
Об этом в электронном обращении к персоналу сообщил исполнительный директор Alphabet, материнской компании Google Сундар Пичай.
Вместе с тем подобные изменения могут не коснуться особ, которые в основном сотрудничают с клиентами или заняты в центрах обработки данных, а также лабораториях компании.
Будут ли требовать у работников обязательной вакцинации от COVID-19 перед возвращением к "дневной форме" работы, в письме Пичая не упоминается. Хотя предварительно администрация Google убеждала, что сделают в 2021 году все необходимое, дабы сотрудники смогли получить необходимую инъекцию против коронавируса. При этом отмечалось, что это произойдет только после вакцинации людей из групп риска и высокого приоритета.
Справка. Google стала одной из первых мировых компаний, которая ввела для работников возможность дистанционной работы. Это произошло в марте 2020 года.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Google собирается представить собственный смартфон.
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