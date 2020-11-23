Три ужасных мифа о Coca-Cola, в которые нужно перестать верить

Когда заходит разговор о безалкогольном напитке, многие из нас сразу же представляют образ бутылки кока-колы. Этот культовый напиток доминирует на мировом рынке газировок — его сладкий, богатый вкус нравится такому количеству людей, что он породил конфеты и рецепты, основанные на его фирменном вкусе.

ФОТО: Из открытых источников

Часто встречается не только множество интересных фактов о Coca-Cola, но и ужасных мифов, в которые верят очень много людей. Американские эксперты рассказали о наиболее популярных ложных фактах о напитке, которым стоит перестать доверять.

Кола может растворить человеческий зуб за ночь

Этот миф возник из классического научного эксперимента для школьников. Чтобы проверить кислотность воды, сока и кока-колы, учитель бросал кусочек органического вещества в чашку, наполненную каждой жидкостью. Оставшись на ночь, класс изучал, сколько исходного материала растворялось в каждой чашке. Хотя средний pH (мера кислотности) кока-колы составляет 2,37, он не является достаточно высоким, чтобы вызвать ущерб нашей физиологии, не говоря уже о чем-то столь же сильном, как зуб.

Кола содержит свинину в своем составе

Несколько лет назад в Интернете появился слух, возмутивший поклонников кока-колы — в напитке якобы была свинина! Несмотря на то, что этот миф набирает обороты в последние несколько лет, представители Coca-Cola выпустили несколько заявлений, опровергающих этот слух и откровенно заявляющих, что мясные продукты не используются в напитке.

Coca-Cola использует пищевой краситель, изготовленный из насекомых

Даже если кока-кола не содержит мяса, что, если она будет приготовлена ​​из еще более ужасных ингредиентов? Определенные продукты и напитки приобретают свой фирменный цвет из-за красного пищевого красителя, приготовленного из измельченной кошенили. Хотя было доказано, что этот краситель безопасен для употребления и присутствует в широком спектре продуктов, Coca-Cola не включает этот продукт в свой газированный напиток. Теперь не беспокойтесь, а знайте, что никакие насекомые не пострадали при приготовлении напитка.



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