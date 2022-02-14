Uber позволит рассчитываться в такси криптовалютой: подробности

Uber имеет планы по возможностям приема оплаты криптовалютой. При этом в компании рассматривали вопросы вложения инвестиций в биткоины, но быстро отказались от этого. Об этом информирует CNBC.

Криптовалютой можно будет оплатить такси (фото из открытых источников)

Как отметил генеральный директор компании Дары Хосровшахи, у них были планы по тому, чтобы купить биткоины, но пока отказались от них, чтобы и дальше сохранять свои средства безопасно.

По словам руководителя Uber, они и в дальнейшем хотят хранить свои средства безопасно и не хотят заниматься спекуляциями. Их преимущества сегодня состоят в бизнесе, что они создали, а не в направлении инвестирования.

Бизнесмен резюмировал, что компания сейчас строит планы, чтобы иметь возможность принимать платежи криптовалютой и сделает возможной ее будущую реализацию, если это будет ей полезно. Вместе с тем Uber не имеет планов использовать эту услугу, чтобы создать себе собственную рекламу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Uber разрешит аудиозапись в такси . Компания Uber Technologies Inc сообщила, что запустит дополнительную пилотную программу аудиозаписи в трех городах США, чтобы повысить безопасность, позволяя водителям отправлять записи поездок в Uber в случае инцидентов, нарушающих безопасность. В конце 2019 года Uber сообщил, что получил 6000 сообщений о сексуальных насилиях, произошло 107 смертельных аварий на дорогах. Функция записи предназначена для обеспечения водителей дополнительной безопасностью, если они чувствуют себя неудобно, и позволит пользователям предоставить доказательства развертывающейся ситуации. Функция аудиозаписи была запущена в Латинской Америке два года назад и доступна в 14 странах региона, но в первый раз запуск состоялся в Соединенных Штатах.

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