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“Украэрорух” нерационально использовал миллионные кредиты ЕБРР, - Рада

За три квартала 2020 года, "Украэрорух" получил более 1 млрд грн убытков и сократил доходность на 67%

сегодня, 11:53
Автор:

Станислав Молчанов

Финансовый кризис ГП "Украэрорух" и убытки предприятия на уровне более 1 млрд  гривен свидетельствуют о том, что руководство предприятия нерационально использовало миллионные кредиты ЕБРР. Об этом заявили в Верховной Раде, где сегодня намерены услышать отчет министра инфраструктуры Владислава Криклия по этому вопросу.  

“Украэрорух” нерационально использовал миллионные кредиты ЕБРР, - Рада

“Украэрорух” нерационально использовал миллионные кредиты ЕБРР - фото из открытых источников

ГП "Украэрорух" привлек в 2019 году 91,3 млн грн ЕБРР и ЕИБ. В 2020 предприятие получило трехлетний кредит ЕБРР еще на сумму в 25 млн. евро. Несмотря на это, в 2019 году финансовое положение ГП начало стремительно ухудшаться, констатировали в State Watch. За три квартала 2020 года, "Украэрорух" получил более 1 млрд грн убытков и сократил доходность на 67%.

"Но мы видим, что был рост зарплаты руководителя ГП Андрея Ярмака, что возможно только в том случае, если растет доходность предприятия. Но тут же все — наоборот. С этим руководителем должен разобраться в первую очередь транспортный комитет. И выяснить, почему высококвалифицированных сотрудников ГП сократили (на 177 человек), зарплаты урезали, а у директора она растет. А вот с убыточностью "Украэроруха" и возможно нецелевым использованием полученных кредитов от наших международных партнеров уже должен разбираться правоохранительный комитет. В целом, даже с морально этической точки зрения, здесь понятно, что есть вопросы",  - сказал депутат Михаил Бондарь. 

Согласно опубликованным декларациям о доходах, заработная плата Ярмака в декабре 2019 года составляла 143 517 грн. в месяц.  А, например, в феврале 2020 года — уже 210 000 грн в месяц.

В транспортном комитете вчера заявили, что и. о. директора ГП "Украэрорух" Андрей Ярмак, ко всему прочему, был незаконно назначен на эту должность. Его кандидатура не соответствовала квалификационным требованиям, и этот факт пытались скрыть в Министерстве инфраструктуры Украины. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, за миллиардные убытки "Украэроруха" Рада потребует уволить незаконно назначенного руководителя ГП.  



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