Украинская армия получит современную сверхмощную винтовку

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Кириєнко Анна
Украинские военные будут пользоваться сверхмощной снайперской винтовкой. Киевский завод "Маяк" в настоящее время разрабатывает новое оружие под названием "Властелин Горизонта".
Укроборонпром производит новое поколение снайперских винтовок. Фото: topwar.ru
Об этом сообщила официальная страница прессслужбы "Укроборонпрома".
Комплекс включает в себя мультикалиберную винтовку и высокоточный дальнобойный патрон. Винтовка в свою очередь способна эффективно работать на дистанциях до двух тысяч метров. Масса винтовки не превышает пятнадцать килограммов.
Оружие было разработано отечественными ведущими снайперами, а также зарубежными экспертами — американской компанией Bartlein Barrels Inc. и британской — АRC Ballistics.
"Властелин Горизонта" уже запатентован.
По словам представителей пресс-центра "Укроборонпрома", патрон 12,7з114 "HL", который является частью оружия, можно считать самым мощным снайперско-антиматериальным патроном современности. Его массовое использование возможно на любой 14,5 миллиметровой винтовке или в пулеметах КПВ путем простой замены ствола.
Перед началом проектирования и производства был выполнен огромный объем работ по изучению действующих в мире крупнокалиберных антиматериальных или высокоточных винтовок и боеприпасов к ним.
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