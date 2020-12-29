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Украинская армия получит современную сверхмощную винтовку

Новва разработка винтовки способна работать на дистанциях до 2000 метров

сегодня, 08:00
Автор:

Кириєнко Анна

Украинские военные будут пользоваться сверхмощной снайперской винтовкой. Киевский завод "Маяк" в настоящее время разрабатывает новое оружие под названием "Властелин Горизонта".

Украинская армия получит современную сверхмощную винтовку

Укроборонпром производит новое поколение снайперских винтовок. Фото: topwar.ru

Об этом сообщила официальная страница прессслужбы "Укроборонпрома".

Комплекс включает в себя мультикалиберную винтовку и высокоточный дальнобойный патрон. Винтовка в свою очередь способна эффективно работать на дистанциях до двух тысяч метров. Масса винтовки не превышает пятнадцать килограммов.

Оружие было разработано отечественными ведущими снайперами, а также зарубежными экспертами — американской компанией Bartlein Barrels Inc. и британской — АRC Ballistics.

"Властелин Горизонта" уже запатентован.

По словам представителей пресс-центра "Укроборонпрома", патрон 12,7з114 "HL", который является частью оружия, можно считать самым мощным снайперско-антиматериальным патроном современности. Его массовое использование возможно на любой 14,5 миллиметровой винтовке или в пулеметах КПВ путем простой замены ствола.

Перед началом проектирования и производства был выполнен огромный объем работ по изучению действующих в мире крупнокалиберных антиматериальных или высокоточных винтовок и боеприпасов к ним.

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Источник: https://www.facebook.com/ukroboronprom/photos/a.523633734426694/3373047712818601/
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