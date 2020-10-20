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УкрАВТО выведет на украинский рынок новую марку автомобиля

Новая марка в дистрибьюторском портфеле УкрАВТО появится в декабре 2020 года

сегодня, 11:31
Автор:

Виолетта Комаровская

Уже к концу этого года УкрАВТО озвучит имя нового автобренда в дистрибьюторском портфеле. Какая именно марка выйдет на украинский авторынок — в корпорации пока не разглашают. Но обещают вскоре раскрыть интригу. Об этом говорится на сайте УкрАВТО.

УкрАВТО выведет на украинский рынок новую марку автомобиля

Компания "УкрАВТО"

Пока известно лишь то, что это должны быть качественные автомобили средней ценовой категории известного азиатского производителя. 

"Наша уверенность в успехе нового проекта подкреплена уже существующим положительным опытом эксплуатации автомобилей этого бренда тысячами владельцев в Украине. Вскоре мы сообщим подробности и объявим конкурс на дилерство для формирования сервисно-сбытовой сети, покрывающей всю Украину", – отметил заместитель председателя правления корпорации УкрАВТО Вахтанг Васадзе.

В компании пообещали, что дилерская сеть нового автомобильного бренда будет соответствовать высоким стандартами качества обслуживания. Вывести популярность марки на новый уровень хотят благодаря широкой сети собственных сервисных центров по всей территории Украины.

Кто именно станет партерами УкрАВТО, официально озвучат также в декабре 2020 года.

УкрАВТО – крупнейший отечественный производитель автомобилей, который владеет мощностями для полного цикла производства. Это официальный импортер и дистрибьютор автомобилей более чем 15 брендов, который предоставляет сервисные услуги и производит запасные части и аксессуары. Именно эта корпорация пока обладает самой большой собственной сетью сервисных и дилерских центров в Украине.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, куда следует отправиться путешествовать на автомобиле в Украине этой осенью. 


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