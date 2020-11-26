"Укргаздобычу" необходимо немедленно выводить из состава "Нафтогаза" , — Кучеренко

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Станислав Молчанов
Сегодня, народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил об эффективности передачи государственной добывающей компании "Укргаздобыча" в прямое подчинение Кабинету Министров Украины. По его словам, это будет способствовать повышению рентабельности работы компании.
ФОТО: Из открытых источников
По словам Кучеренко, монопольная позиция "Нафтогаза" не только не соответствует интересам общественности, а также приводит к рискам совершения коррупционных действий со стороны должностных лиц компании.
Народный депутат уверяет, что выведение газа отечественной добычи на открытую для всех субъектов рынка биржевую платформу, может наладить работу рынка газа в Украине в целом. Данную необходимость Алексей Кучеренко обосновывает в подготовленном законопроекте, внесенном на рассмотрение в Верховную раду.
Он также уверен, что освобождение государственной компании от "Нафтогаза" приведет к снижению цены газа для потребителя.
"Конкурентный рынок и продажа газа на бирже — это те механизмы, которые помогут цене на газ снизиться, ведь будет найден баланс между платежеспособностью потребителя и возможностью "Укргаздобычи" обеспечивать выполнение своей производственной программы. Поэтому, однозначно могу сказать, что она снизится", — сказал депутат.
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