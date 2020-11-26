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"Укргаздобычу" необходимо немедленно выводить из состава "Нафтогаза" , — Кучеренко

Нардеп уверяет, что передача государственной добывающей компании "Укргаздобыча" в прямое подчинение Кабинету Министров Украины, повысит эффективность работы компании

сегодня, 15:35
Автор:

Станислав Молчанов

Сегодня, народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил об эффективности передачи государственной добывающей компании "Укргаздобыча" в прямое подчинение Кабинету Министров Украины. По его словам, это будет способствовать повышению рентабельности работы компании. 

"Укргаздобычу" необходимо немедленно выводить из состава "Нафтогаза" , — Кучеренко

ФОТО: Из открытых источников

"Надо требовать от правительства освободить "Укргаздобычу" от абсолютно неэффективной системы корпоративного управления со стороны НАК "Нафтогаз". Передача "Укргаздобычи" в прямое подчинение Кабинету Министров, поставила бы точку в вопросе — нужен ли нам вообще НАК "Нафтогаз", или нет", — подчеркнул народный депутат. 

По словам Кучеренко, монопольная позиция "Нафтогаза" не только не соответствует интересам общественности, а также приводит к рискам совершения коррупционных действий со стороны должностных лиц компании. 

Народный депутат уверяет, что выведение газа отечественной добычи на открытую для всех субъектов рынка биржевую платформу, может наладить работу рынка газа в Украине в целом. Данную необходимость Алексей Кучеренко обосновывает в подготовленном законопроекте, внесенном на рассмотрение в Верховную раду. 

"Нет другого механизма, кроме как биржевая торговля, для обеспечения свободного доступа к ресурсу всех субъектов рынка. Механизм биржевой торговли газом УГД абсолютно не противоречит никаким законам, а наоборот он создаст рыночную конкурентную среду для определения справедливой цены на рынке. Он положил бы конец абсолютно неправильному подходу к ценообразованию по формуле "Амстердам+", когда идет привязка к импортной цене", — продолжил народный депутат. 

Он также уверен, что освобождение государственной компании от "Нафтогаза" приведет к снижению цены газа для потребителя.

"Конкурентный рынок и продажа газа на бирже — это те механизмы, которые помогут цене на газ снизиться, ведь будет найден баланс между платежеспособностью потребителя и возможностью "Укргаздобычи" обеспечивать выполнение своей производственной программы. Поэтому, однозначно могу сказать, что она снизится", — сказал депутат. 



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Источник: https://delo.ua/business/ukrgazdobychu-neobhodimo-nemedlenno-vyvodit-iz-375590/
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