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"Укрпочта" подсказала, что делать при возвращении посылки

В некоторых случаях отправитель может получить компенсацию за возвращение посылки

сегодня, 11:35
Автор:

Кириєнко Анна

Иногда посылки, которые мы отправляем другим, снова возвращаются к нам. Происходит это по нескольким причинам. Первая — когда получатель по каким-то причинам не оценил отправленное и воспользовался услугой возврата посылки. Вторая — когда неправильно указаны данные получателя или по ошибке самой почты. Однако, что делать в такой ситуации, рассказали на официальной странице "Укрпочты" в Facebook.

"Укрпочта" подсказала, что делать при возвращении посылки

Возвращение посылки: как возместить свои деньги. Фото: fialan.ua

Если вы не согласны с причиной возврата или получатель вовсе не указал причину, вы можете компенсировать деньги, потраченные на отправку. Такой услугой также можно воспользоваться, если посылка по каким-то причинам не дошла до получателя и вернулась снова в место отправления.

Во всех этих случаях клиенты почты могут подать заявление на компенсацию за необоснованное возвращение посылки или через непредоставленную услугу.

В заявлении нужно обязательно указать суть обращения, приложить копию чека, который вы получили на почте, и предоставить фото оболочки отправления, где указана (или совсем не указана) причина возврата, с которой вы не согласны.

Если же посылка не дошла до получателя и вернулась к месту отправки, ее можно отправить повторно.

Напомним, что компания "Укрпочта" планирует осовременить свои услуги до конца этого года. Это произойдет благодаря поддержке международных партнеров.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что компания "Новая почта" повысит цены на свои услуги с 20 марта. Рост тарифов произойдет из-за увеличения цен на бензин и коммунальные услуги, инфляции и других факторов. Сколько теперь будет стоить отправить посылку, читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/ukrposhta/
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