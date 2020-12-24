Укрпочта сообщила, как будет работать в выходные

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Вечканова Елена
Укрпочта сообщила о традиционной изменении графика работы отделений на время новогодних и рождественских праздников. Информация опубликована на сайте организации и на официальных страницах в соцсетях.
Фото: Укрпочта
Отправить посылку или оформить подписку на любимое издание Украинская вряд ли удастся 25 декабря, 1 января, и 7 января — в государственные выходные. Впрочем, существует возможность попасть в одно из дежурных отделений Укрпочты, которые все же будут открыты даже в праздник. Правда, следует проверить графики работы, ведь в среднем такая почта будет работать с 9:00 до 14:00. Адреса отделений указаны на сайте компании.
Интересно, что 31 декабря и 6 января все без исключения отделения продолжат функционировать по обычному для них графику.
Также Укрпочта отмечает, что на время усиления карантинных мероприятий, которое запланировано на период с 8 до 24 января, почтовые услуги также будут предоставляться в традиционном режиме во всех 11000 представительствах организации.
Ранее "Комментарии" рассказывали о причине возможного отказа Укрпочты от доставки пенсий. Подобные ограничения могут коснуться сразу 3,6 млн граждан Украины.
Также на портале отмечалось, что Укрпочта участвует в проекте "Чудо-открытка", инициированном первой леди Елена Зеленская. Так, в отдельных отделениях можно приобрести бумажные праздничные открытки с картинами известных украинских художников.
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