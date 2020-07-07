Укрзализныця остановила тендеры по реализации металлолома – СМИ

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АО "Укрзализныця" приостановила реализацию металлолома из списанных вагонов. Об этом передает "БизнесЦензор" со ссылкой на информацию от участников рынка.
По их информации, инициатором приостановки стал член наблюдательного совета "УЗ" Кристиан Кун, в сферу компетенции которого относятся закупки и продажи имущества ж/д компании. Списанные вагоны предполагается не отправлять на лом, а ремонтировать.
Сообщается, что УЗ планировала нарастить продажи металлолома в 2020 году до 276 тыс.т на сумму 1,1 млрд. грн. Эти деньги хотели направить на поддержание финансовой стабильности компании. Сейчас персонал УЗ переведен на 4-дневный график работы.
В статье указывается, что "Укрзализныця" долгое время не могла договориться с основными потребителями лома – метпредприятиями – об условиях отгрузки сырья. Железнодорожники настаивали на том, чтобы покупатели самостоятельно вывозили металлолом с площадок ж/д компании. В то же время металлурги называли такой подход рискованным и предлагали традиционный вариант – покупать уже погруженное в вагоны сырье.
И как только УЗ учла позицию ключевых потребителей металлолома, в июне 2020 года из 38 лотов общим объемом 79 тыс. т лома удалось продать 18 лотов на 53 тыс. т. Выручка "Укрзализныци" от этих тендеров составила 215 млн. грн.
Отмечается, что по данным ProZorro.Sales, в первом полугодии 2020 года "Укрзализныця" продала 105 тыс. т лома на сумму 433 млн. грн.
Напомним, "Укрзализныця" угодила в скандал: люди мокли под дождем прямо в плацкарте.
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