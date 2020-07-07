Укрзализныця остановила тендеры по реализации металлолома – СМИ

АО "Укрзализныця" приостановила реализацию металлолома из списанных вагонов. Об этом передает "БизнесЦензор" со ссылкой на информацию от участников рынка.

По их информации, инициатором приостановки стал член наблюдательного совета "УЗ" Кристиан Кун, в сферу компетенции которого относятся закупки и продажи имущества ж/д компании. Списанные вагоны предполагается не отправлять на лом, а ремонтировать.

Сообщается, что УЗ планировала нарастить продажи металлолома в 2020 году до 276 тыс.т на сумму 1,1 млрд. грн. Эти деньги хотели направить на поддержание финансовой стабильности компании. Сейчас персонал УЗ переведен на 4-дневный график работы.

В статье указывается, что "Укрзализныця" долгое время не могла договориться с основными потребителями лома – метпредприятиями – об условиях отгрузки сырья. Железнодорожники настаивали на том, чтобы покупатели самостоятельно вывозили металлолом с площадок ж/д компании. В то же время металлурги называли такой подход рискованным и предлагали традиционный вариант – покупать уже погруженное в вагоны сырье.

И как только УЗ учла позицию ключевых потребителей металлолома, в июне 2020 года из 38 лотов общим объемом 79 тыс. т лома удалось продать 18 лотов на 53 тыс. т. Выручка "Укрзализныци" от этих тендеров составила 215 млн. грн.

Отмечается, что по данным ProZorro.Sales, в первом полугодии 2020 года "Укрзализныця" продала 105 тыс. т лома на сумму 433 млн. грн.

Напомним, "Укрзализныця" угодила в скандал: люди мокли под дождем прямо в плацкарте.

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