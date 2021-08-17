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УТЕСИСТЕМ оштрафован в размере 1% от оборота – АМКУ

Компания УТЕСИСТЕМ является организатором торгов необработанной древесиной

17 августа 2021, 19:05
Автор:

Станислав Молчанов

На ТОВ "УТЕСистем" сумского блогера Даниила Маландия наложен штраф в размере 1% от оборота. Об этом сообщили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины. 

УТЕСИСТЕМ оштрафован в размере 1% от оборота – АМКУ

АМКУ - фото из открытых источников

"Оштрафовано ТОВ "УТЕСИСТЕМ" на 64 288 гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, в виде не подачи информации Антимонопольному комитету Украины по требованию государственного уполномоченного Комитета от 01.12.2020 № 130-26.13/02-16430 в установленный ним срок", — сообщили в АМКУ.

Как ранее сообщали СМИ, УТЕСИСТЕМ является организатором торгов необработанной древесиной и пользовался для этого специально разработанной системой электронных торгов. Авторское право на одну из систем торгов принадлежит Даниилу Маландию – одному из учредителей товарной биржи, которая специализируется на торгах необработанной древесины – ТБ "Сумская ресурсная биржа". 

В СМИ несколько раз сообщалось о злоупотреблениях на данной бирже якобы в интересах определенных участников торгов, которые были юридически связаны с учредителями ТБ "Сумская ресурсная биржа". 

Так, например, большая часть древесины на торгах ТБ "Сумская ресурсная биржа" продавалась по стартовой цене, без торгов и конкуренции, а конечными покупателями якобы становились компании, которые прямо принадлежат одному из соучредителей биржи — блогеру Маландий Даниилу, который судится с ГП "ЛИАЦ" за право интеллектуальной собственности на программное обеспечение электронных торгов. Также, информированные источники связывали Маландия с руководством Гослесагенства, а его компании фигурировали ранее в уголовном производстве Службы безопасности Украины.

Ранее "Комментарии" писали, что в рамках деолигархизации Рада может расширить полномочия АМКУ



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