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Увольнение гендиректора "Укрспецэкспорта" и директора "Спецтехноэкспорта" : стали известны причины

В конце июля с должностей были уволены руководители крупнейших государственных компаний по торговле вооружением

сегодня, 13:47
Автор:

Станислав Молчанов
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Министр обороны Алексей Резников уволил Вадима Ноздрю с должности генерального директора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина с должности директора "Спецтехноэкспорта". 

Увольнение гендиректора "Укрспецэкспорта" и директора "Спецтехноэкспорта" : стали известны причины

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Резников в одном из интервью сообщил о причинах увольнений.

"Была сделана проверка, посмотрели все расчеты, посмотрели безумную дебиторскую задолженность. То есть они заключили контракты, получили деньги от Минобороны, заплатили, поставку не сделали", — сказал Резников. 

Также министр процитировал звонок от посла Украины в США: 

"Я знаю, что Пентагон для нас сейчас будет закупать одну нужную историю, которая в пакете пособий за деньги налогоплательщиков американского народа. Но тут приехали спецэкспортеры к производителю и говорят: "Мы у вас купим партию этих необходимых вещей за деньги и дороже, поставьте Пентагон во вторую очередь, а нам продайте уже".

Похожая история случилась и во время переговоров с министром обороны Словакии Ярославом Надем, когда речь шла о закупке артиллерийских установок Zuzanna.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Эрдоган и Гутерриш едут в УкраинуВ ООН уже сообщили, что в рамках визита в Украину будет обсуждаться ход реализации "зерновой инициативы", критической частью которой является Турция.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что Турция начала военную операцию в Сирии. Главным настораживающим сигналом для Украины есть то, что между Турцией и Россией могут быть какие-то негласные договорённости.

Сайт "Комментарии" информировал читателей о том, что у Зеленского дали прямой ответ по готовности уничтожить Крымский мост. Подробности читайте в нашем материале. 



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Источник: https://apostrophe.ua/news/business/2022-08-16/stali-izvestny-prichiny-uvolneniya-rukovoditelej-ukrspeceksporta-i-spectehnoeksporta/276930
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