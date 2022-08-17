Увольнение гендиректора "Укрспецэкспорта" и директора "Спецтехноэкспорта" : стали известны причины

Министр обороны Алексей Резников уволил Вадима Ноздрю с должности генерального директора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина с должности директора "Спецтехноэкспорта".

Алексей Резников. Фото: из открытых источников

Резников в одном из интервью сообщил о причинах увольнений.

"Была сделана проверка, посмотрели все расчеты, посмотрели безумную дебиторскую задолженность. То есть они заключили контракты, получили деньги от Минобороны, заплатили, поставку не сделали", — сказал Резников.

Также министр процитировал звонок от посла Украины в США:

"Я знаю, что Пентагон для нас сейчас будет закупать одну нужную историю, которая в пакете пособий за деньги налогоплательщиков американского народа. Но тут приехали спецэкспортеры к производителю и говорят: "Мы у вас купим партию этих необходимых вещей за деньги и дороже, поставьте Пентагон во вторую очередь, а нам продайте уже".

Похожая история случилась и во время переговоров с министром обороны Словакии Ярославом Надем, когда речь шла о закупке артиллерийских установок Zuzanna.

Эрдоган и Гутерриш едут в Украину. В ООН уже сообщили, что в рамках визита в Украину будет обсуждаться ход реализации "зерновой инициативы", критической частью которой является Турция. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что





Турция начала военную операцию в Сирии. Главным настораживающим сигналом для Украины есть то, что между Турцией и Россией могут быть какие-то негласные договорённости. Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что





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