Увольнение гендиректора "Укрспецэкспорта" и директора "Спецтехноэкспорта" : стали известны причины

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Станислав Молчанов
Министр обороны Алексей Резников уволил Вадима Ноздрю с должности генерального директора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина с должности директора "Спецтехноэкспорта".
Алексей Резников. Фото: из открытых источников
Резников в одном из интервью сообщил о причинах увольнений.
"Была сделана проверка, посмотрели все расчеты, посмотрели безумную дебиторскую задолженность. То есть они заключили контракты, получили деньги от Минобороны, заплатили, поставку не сделали", — сказал Резников.
Также министр процитировал звонок от посла Украины в США:
"Я знаю, что Пентагон для нас сейчас будет закупать одну нужную историю, которая в пакете пособий за деньги налогоплательщиков американского народа. Но тут приехали спецэкспортеры к производителю и говорят: "Мы у вас купим партию этих необходимых вещей за деньги и дороже, поставьте Пентагон во вторую очередь, а нам продайте уже".
Похожая история случилась и во время переговоров с министром обороны Словакии Ярославом Надем, когда речь шла о закупке артиллерийских установок Zuzanna.
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