kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.08.2020

BTC/USD

11286.01

ETH/USD

375.28

LTC/USD

53.64

НБУ 12.08.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний В Adidas рассказали, как отразился расизм среди сотрудников на продажах спорттоваров
commentss НОВОСТИ Все новости

В Adidas рассказали, как отразился расизм среди сотрудников на продажах спорттоваров

Гендиректор Adidas признал, что расовые предрассудки незаметно внедрились в повседневную работу компании

11 августа 2020, 18:58
Автор:

Екатерина Белоброва
В Adidas рассказали, как отразился расизм среди сотрудников на продажах спорттоваров

Несмотря на то, что о компании Adidas широко расходятся слухи о дискриминации по расовому принципу, масштабы продаж не снижаются. Об этом рассказал генеральный директор компании Каспер Рорстед, передает издание The Reuters.

Так, руководитель всемирно известной фирмы подчеркнул, что массовые протесты в США из-за нетерпимости к чернокожим не стали препятствием для совершения покупок спортивных товаров  бренда Adidas.

"Мы не видели, чтобы наши клиенты избегали покупок", - отметил Рорстед, добавив, что не раз получал жалобы от бывших сотрудников, чьи права были ущемлены по принципу цвета кожи.

Кроме того неоднократно отмечалось, что в магазинах Adidas происходят случаи, когда  к чернокожим клиентам относились менее обходительно нежели с белокожими американцами. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о погромах и грабежах в нью-йоркских магазинах на почве расовых беспорядков.

"Крушат, воруют, лабутены валялись просто по всему городу, - описывает происходящее Кристина Загребельная, переехавшая в Сан-Франциско. - Говорят, что это делают неместные, но я не могу утверждать, есть разные версии. Большинство склоняются все же к тому, что ночные погромы устраивают приезжие. А вот мирный протест, который видела днем, как показалось, проводили нормальные, адекватные люди с плакатами. Участники, их было около 500 человек, организованной толпой прошлись по улицам. За ними – полицейские, и, более того, сразу за демонстрантами ехала машина, которая убирали мусор".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!