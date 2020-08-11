В Adidas рассказали, как отразился расизм среди сотрудников на продажах спорттоваров

Несмотря на то, что о компании Adidas широко расходятся слухи о дискриминации по расовому принципу, масштабы продаж не снижаются. Об этом рассказал генеральный директор компании Каспер Рорстед, передает издание The Reuters.

Так, руководитель всемирно известной фирмы подчеркнул, что массовые протесты в США из-за нетерпимости к чернокожим не стали препятствием для совершения покупок спортивных товаров бренда Adidas.

"Мы не видели, чтобы наши клиенты избегали покупок", - отметил Рорстед, добавив, что не раз получал жалобы от бывших сотрудников, чьи права были ущемлены по принципу цвета кожи.

Кроме того неоднократно отмечалось, что в магазинах Adidas происходят случаи, когда к чернокожим клиентам относились менее обходительно нежели с белокожими американцами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о погромах и грабежах в нью-йоркских магазинах на почве расовых беспорядков.

"Крушат, воруют, лабутены валялись просто по всему городу, - описывает происходящее Кристина Загребельная, переехавшая в Сан-Франциско. - Говорят, что это делают неместные, но я не могу утверждать, есть разные версии. Большинство склоняются все же к тому, что ночные погромы устраивают приезжие. А вот мирный протест, который видела днем, как показалось, проводили нормальные, адекватные люди с плакатами. Участники, их было около 500 человек, организованной толпой прошлись по улицам. За ними – полицейские, и, более того, сразу за демонстрантами ехала машина, которая убирали мусор".

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