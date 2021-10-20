В Facebook решили изменить своё название: когда это произойдет

Американская компания Facebook планирует изменить своё название. Об этом сообщает издание Verge.

Facebook. Фото из открытых источников

Согласно информации СМИ, владелец компании Марк Цукерберг сделает соответствующее объявление на ежегодной конференции Connect, что состоится уже 28 октября, либо раньше.

Официально в Facebook пока не комментируют данную информацию.

Как пишет издание, одной из причин для ребрендинга может быть желание компании перестать ассоциироваться исключительно с социальными сетями и показать, что платформа Facebook является лишь одним из продуктов. Также смена название может быть приурочена к планам компании по созданию Вселенной виртуальной реальности.

Для справки: задумкой проекта компании Facebook Вселенная виртуальной реальности является создание мира, в котором люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.

По данным Verge, новое название хранится в секрете и известно даже не всем представителям топ-менеджмента Facebook.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядел запуск космической ракеты с межпланетной станцией "Люси". Аппарат начал своё 12-летнее путешествие к троянским астероидам, которые являются древними космическими камнями, что находятся на одной орбите с планетой Юпитер. Эти камни считаются капсулами времени.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что марсоход NASA Perseverance записал звуки на красной планете. Отмечается, что некоторые из записей рассказывают исследователям об изменениях в атмосфере планеты. Кроме этого, с помощью специальных микрофонов специалисты могли проверять прочность колес ровера, а также отслеживать технические неполадки.

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