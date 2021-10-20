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В Facebook решили изменить своё название: когда это произойдет

Новое название хранится в секрете

сегодня, 13:04
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Facebook планирует изменить своё название. Об этом сообщает издание Verge.

В Facebook решили изменить своё название: когда это произойдет

Facebook. Фото из открытых источников

Согласно информации СМИ, владелец компании Марк Цукерберг сделает соответствующее объявление на ежегодной конференции Connect, что состоится уже 28 октября, либо раньше. 

Официально в Facebook пока не комментируют данную информацию. 

Как пишет издание, одной из причин для ребрендинга может быть желание компании перестать ассоциироваться исключительно с социальными сетями и показать, что платформа Facebook является лишь одним из продуктов. Также смена название может быть приурочена к планам компании по созданию Вселенной виртуальной реальности. 

Для справки: задумкой проекта компании Facebook Вселенная виртуальной реальности является создание мира, в котором люди смогут взаимодействовать между собой с помощью очков виртуальной реальности.

По данным Verge, новое название хранится в секрете и известно даже не всем представителям топ-менеджмента Facebook.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что американское ведомство NASA показало, как выглядел запуск космической ракеты с межпланетной станцией "Люси". Аппарат начал своё 12-летнее путешествие к троянским астероидам, которые являются древними космическими камнями, что находятся на одной орбите с планетой Юпитер. Эти камни считаются капсулами времени. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что марсоход NASA Perseverance записал звуки на красной планете. Отмечается, что некоторые из записей рассказывают исследователям об изменениях в атмосфере планеты. Кроме этого, с помощью специальных микрофонов специалисты могли проверять прочность колес ровера, а также отслеживать технические неполадки. 


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Источник: https://www.theverge.com/2021/10/19/22735612/facebook-change-company-name-metaverse
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