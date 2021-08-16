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В «GlobalMoney» призывают общественные организации и СМИ не принимать участия в атаках, организованных недобросовестными конкурентами

В GlobalMoney заявили о попытках дискредитации компании

16 августа 2021, 16:59
Автор:

Станислав Молчанов

В компании "GlobalMoney" заявили о новом этапе атаки со стороны конкурентов и призвали не поддаваться на манипуляции. Компания разместила заявление на своей странице в Facebook.

В «GlobalMoney» призывают общественные организации и СМИ не принимать участия в атаках, организованных недобросовестными конкурентами

GlobalMoney - фото из открытых источников

"Непроверенная информация активно разгоняется в СМИ и некоторых телеграмм-каналах. Большинство статей основывается на догадках и вымыслах. Все это направлено на дискредитацию компании и давление как на ее сотрудников, так и на владельца" – считают в "GlobalMoney".

В сообщении пресc-службы отмечают также, что теперь к фейковым новостям добавились митинги, в которых принимают участие в основном студенты не имеющие понятия ни о самой компании, ни о ее деятельности. В связи с этим, компания просит активистов более внимательно проверять информацию, не поддаваться на манипуляции оппонентов и не принимать участия в сомнительных митингах.

Стоит отметить, что ранее Антимонопольный комитет вынес штраф одному из ключевых конкурентов компании – "Айбокс Банку". Его обвинили в рассылке фейковых писем с клеветой партнерам "GlobalMoney". 

По словам Главы межобластного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, все тезисы, которые использовались "Айбокс банком" для порочения репутации "GlobalMoney" являлись манипулятивными и не имели ничего общего с действительностью. 

"Речь идет о рассылке информации о якобы уголовных производствах в отношении компании и о нашей работе на неподконтрольных территориях. Естественно, что ничего подобного в реальности нет и быть не может. Это была явная ложь со стороны представителей "Айбокс банка". А, учитывая, что сегодня аналогичные тезисы транслируют псевдоактивисты и некоторые СМИ – мы не исключаем, что за этим стоят все теже люди, просто теперь в "Айбокс банке" работают через посредников, пытаясь скрыть свою причастность" – считают в компании.

При этом в "GlobalMoney" подчеркивают, что компания ведет свою деятельность исключительно в рамках украинского законодательства и не имеет никакого отношения ни к физическим, ни к юридическим лицам страны-агрессора.



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