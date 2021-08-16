В «GlobalMoney» призывают общественные организации и СМИ не принимать участия в атаках, организованных недобросовестными конкурентами

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Станислав Молчанов
В компании "GlobalMoney" заявили о новом этапе атаки со стороны конкурентов и призвали не поддаваться на манипуляции. Компания разместила заявление на своей странице в Facebook.
GlobalMoney - фото из открытых источников
В сообщении пресc-службы отмечают также, что теперь к фейковым новостям добавились митинги, в которых принимают участие в основном студенты не имеющие понятия ни о самой компании, ни о ее деятельности. В связи с этим, компания просит активистов более внимательно проверять информацию, не поддаваться на манипуляции оппонентов и не принимать участия в сомнительных митингах.
Стоит отметить, что ранее Антимонопольный комитет вынес штраф одному из ключевых конкурентов компании – "Айбокс Банку". Его обвинили в рассылке фейковых писем с клеветой партнерам "GlobalMoney".
По словам Главы межобластного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, все тезисы, которые использовались "Айбокс банком" для порочения репутации "GlobalMoney" являлись манипулятивными и не имели ничего общего с действительностью.
При этом в "GlobalMoney" подчеркивают, что компания ведет свою деятельность исключительно в рамках украинского законодательства и не имеет никакого отношения ни к физическим, ни к юридическим лицам страны-агрессора.
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