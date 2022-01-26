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В IT-компаниях рассказали, готовятся ли покинуть Украину в случае нападения России

Каждая третья из опрошенных компаний сообщила свой персонал о плане действий на случай военной угрозы

сегодня, 09:58
Автор:

Людмила Слободенюк
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В издании Ain.UA провели опрос ІТ-компаний по поводу того, каковы будут их действия в случае полномасштабного нападения России на Украину. Было опрошено 563 предприятия. Оказалось, что в каждой третьей компании уже был проведен инструктаж работников в случае нападения России и более половины компаний готовы уехать за границу.

В IT-компаниях рассказали, готовятся ли покинуть Украину в случае нападения России

Как готовятся IT-компании в Украине к военному наступлению РФ. Фото из открытых источников

Издание давало возможность руководителям компаний по желанию отвечать на вопросы анонимно. Оказалось, что у 30% респондентов есть четкий план действий в случае начала в Украине полномасштабной войны. В почти 20% компаний его уже обсудили с сотрудниками. Все остальные опрошенные старались эту тему с подчиненными не поднимать.

Что касается смены локации офисов, то о такой готовности заявили 27,7% опрошенных. Большая половина из них готова покинуть пределы Украины, остальная часть рассматривает вариант переезда в Западную Украину.

Вот часть планов, которыми поделились в ИТ-компаниях во время опроса:

"Сначала релокейт в западные области Украины, а затем в Польшу".
"Планы купить дизель-генераторы, спутниковые телефоны, спутниковый интернет и работать. Для критических сотрудников будет рассматриваться релокация".
"Превентивно, наш офис планируют перевезти в Прагу на время пока ситуация не стабилизируется".
"Компания предлагает и помогает сотрудникам переезжать из офисов в Одессе и Харькове в Львов. Устанавливает спутниковую связь и внедряет новые меры киберзащиты".
"В компании под сотню сотрудников – все удаленно, по Украине. Мы собрали форму с данными кто где живет, чтобы быстро реагировать в случае локального обострения. Также спросили будет ли возможность защитить коллегу у себя дома. Также компания будет покрывать тревел и акомодейшин в случае войны".

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Источник: https://ain.ua/2022/01/25/emergency-plan-opytuvania/
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