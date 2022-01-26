В IT-компаниях рассказали, готовятся ли покинуть Украину в случае нападения России

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Людмила Слободенюк
В издании Ain.UA провели опрос ІТ-компаний по поводу того, каковы будут их действия в случае полномасштабного нападения России на Украину. Было опрошено 563 предприятия. Оказалось, что в каждой третьей компании уже был проведен инструктаж работников в случае нападения России и более половины компаний готовы уехать за границу.
Как готовятся IT-компании в Украине к военному наступлению РФ. Фото из открытых источников
Издание давало возможность руководителям компаний по желанию отвечать на вопросы анонимно. Оказалось, что у 30% респондентов есть четкий план действий в случае начала в Украине полномасштабной войны. В почти 20% компаний его уже обсудили с сотрудниками. Все остальные опрошенные старались эту тему с подчиненными не поднимать.
Что касается смены локации офисов, то о такой готовности заявили 27,7% опрошенных. Большая половина из них готова покинуть пределы Украины, остальная часть рассматривает вариант переезда в Западную Украину.
Вот часть планов, которыми поделились в ИТ-компаниях во время опроса:
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