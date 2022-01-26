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Посылки до 150 евро: когда в Украине начнет действовать новый безналоговый лимит

Народные депутаты приняли решение увеличить необлагаемую стоимость завозимых в Украину посылок для физических лиц до 150 евро

сегодня, 08:45
Автор:

Людмила Слободенюк
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Одним из первых решений Верховной Рады в новом 2022 году стало увеличение безналогового лимита на посылки для физлиц стоимостью до 150 евро (около 200 долларов). Депутаты приняли во втором чтении законопроекты №4278 и №4279, которые вносят соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. В настоящее время законопроекты должен подписать президент и после их публикации изменения вступят в силу. Об этом сообщает Forbes, передает портал "Комментарии".

Посылки до 150 евро: когда в Украине начнет действовать новый безналоговый лимит

Увеличен лимит на беспошлинную доставку посылок из-за границы до 150 евро. Фото из открытых источников

Беспошлинный лимит в Украине на рубеже 100 евро был установлен еще в 2009 году. Увеличить его теперь решили, потому что, как объясняют авторы законопроекта, за эти годы налогов в бюджет не стало поступать больше, как ожидалось, а наоборот украинцы просто стали меньше покупать за границей.

"Уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину, уменьшению доходов международных почтовых и международных экспресс-перевозчиков и активизации "серых" схем ввоза товаров через границу", — добавляют авторы законопроекта к объяснительной записке.

По-прежнему будет облагаться налогом только часть стоимости, превышающая лимит. К примеру, за покупку за границей, стоимостью 170 евро, нужно будет уплатить 20% НДС на этот превышенный лимит в 20 евро. На это закон будет давать 30 дней.

Но долг по уплате НДС перевели на операторов, которые теперь должны декларировать такие товары с применением электронных реестров.

В список товаров, которые нельзя пересылать, включены алкоголь и табачные изделия.

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Источник: https://forbes.ua/news/verkhovna-rada-zbilshila-limit-na-bezmitnu-dostavku-posilok-z-za-kordonu-do-150-vidpovidati-za-splatu-pdv-budut-operatori-25012022-3372
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