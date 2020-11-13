В Киеве открылся самый большой магазин электроники

Крупнейшая сеть по продаже бытовой и электронной техники Фокстрот представила флагманский магазин с максимальным ассортиментом



12 ноября свои двери распахнул обновленный на все 100% Фокстрот на просп. С.Бандеры, 21. На торговой площади почти 2700 м кв. в наличии более 5500 единиц товара, что является самым большим ассортиментом в сети Фокстрот, а возможно даже и в Украине. Кроме этого, магазин имеет свою историю и аудиторию лояльных покупателей, которые считают его "своим" уже несколько поколений, но при этом он с каждым днем увеличивает интерес новых покупателей.

Основная цель реформата данного магазина была объединить в одном торговом пространстве максимально возможный ассортимент не только для продажи, а и для экспириенса. Флагман получил ультрасовременное пространство, где технику можно выбирать с максимальным комфортом и всеми возможными дополнительными опциями в сфере кредитования, сервиса, обслуживания, тест-драйвов и пр.

"Всё, что мы делаем в развитии нашего бренда, – делаем для наших покупателей: чтобы быть ближе к ним, понятнее, давать определённый экспириенс и расти вместе. И верим, что впечатления от этого магазина превзойдут все ожидания", – отметил Алексей Зозуля, директор сети Фокстрот.

Здесь представлен ассортимент товаров максимального количества производителей: SAMSUNG, LG, SONY + SONY PlayStation, APPLE, ELECTROLUX, ВЕКО, PHILIPS, HUAWEI, ОРРО, HISENSE, PYRAMIDA и десятки других. Покупатели могут посмотреть, пощупать, протестировать новинки и топовые модели техники и гаджетов вживую, выбрать именно то, что нужно именно вам и сразу приобрести с быстрой доставкой.

А наличие безграничной онлайн-полки FOXTROT.UA позволяет познакомиться со всем ассортиментом сети, выбрать понравившуюся модель, если она не представлена в магазине физически, и оформить покупку.

Конечно же, обновление магазина Фокстрот не может пройти незамеченным. А в случае с флагманом – это действительно историческое и масштабное событие. Поэтому 12, 13, 16 и 17 ноября с соблюдением всех карантинных предосторожностей для жителей и гостей столицы проходит праздничное открытие Фокстрот на С.Бандеры, 21.

Среди всех покупателей, совершивших покупку на сумму от 999 грн в дни открытия, состоится розыгрыш современного комплекта техники для дома. Также предусмотрены скидки до 53 % на электронные гаджеты, аксессуары, мелкую и крупную бытовую технику и многое другое.





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